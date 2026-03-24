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Futbol

'Loco' Abreu confirma interés de equipos top por Gilberto Mora: "Es real, ahora existen"

Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7
Sebastian Abreu con Gilberto Mora en un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:03 - 23 marzo 2026
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El estratega del equipo fronterizo aseguró que el joven canterano está en el rada de clubes de alto impacto internacional

Desde Tijuana hasta Europa. En el último año y medio, desde su debut con Xolos de Tijuana en el Apertura 2024 de la Liga MX, Gilberto Mora se ha consolidado como una de las jóvenes promesas mexicanas. Con apenas 17 años, ya debutó con la Selección Mexicana y es la gran sensación del equipo fronterizo.

Aunque actualmente se encuentra en recuperación, Mora ha tenido un gran impacto no solo en el futbol nacional, sino también a nivel internacional. En ese contexto, el técnico de Xolos, Sebastian Abreu, aseguró que sí han recibido ofertas por el atacante.

Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre Gilberto Mora?

En entrevista con el programa 'Vamos show', el 'Loco' aseguró que 'Morita' tiene lo necesario para brillas en una liga de las más importantes de Europa. De hecho, señaló que si fuera originario de otro país, Gil ya estaría en el Viejo Continente. "Va a ir a un club top de gama, sin ninguna duda".

"Esa posibilidad puede tener por cómo ve el futbol, por cómo está preparado. Pero también es real que si fuera argentino, brasilero, uruguayo, tendría hoy 10 alternativas de club top de gama", declaró el estratega uruguayo, quien destacó que él está al pendiente de las ofertas reales que llegan a Tijuana por el jugador.

Sebastián Abreu previo a un partido de Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Sebastián Abreu previo a un partido de Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Yo sé que es real. Ahora existen, en menor medida (...) y lo queremos cerrar, y lo queremos cerrar porque saben que está este, y este, y este interesado", añadió Abreu, quien no dio detalles sobre los clubes que hasta ahora se han acercado a negociar por Gilbero Mora.

Gilberto Mora pondrá en alto el nombre de Xolos

En ese mismo tenor, el estratega del conjunto fronterizo destacó la importancia de que un jugador salido de la cantera de Xolos tenga la oportunidad de llegar al Viejo Continente. "No es de los clubes que normalmente -un equipo europeo puede decir- están acostumbrados a la presión: América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey".

"También tiene esa particularidad positiva: De Xolos para el mundo. Entonces por eso, esa bandera de Gil, va a ser un antes y un después, también para la historia del club, la visualización de los jóvenes", mencionó el 'Loco', en referencia al impacto que, en un futuro, puede tener Gilberto Mora.

"De decir: 'Sí, está Hugo Sánchez, Rafa Márquez, sí, espectacular (...). Gil Mora salió acá, de este sintético acá, de este sintético que nos quemamos los pies", finalizó el estratega uruguayo.

¿Desde cuándo no juega Gilberto Mora?

Fue en la Jornada 3 del actual torneo Clausura 2026, contra Atlético San Luis que el joven futbolista de 17 años tuvo actividad. En dicho compromiso, Mora sumó 45 minutos, cuando empezó como titular y fue reemplazado en la segunda mitad por Ramiro Árciga.

Desde entonces se ha perdido nueve compromisos con los fronterizos debido a una pubalgia. Esta situación ha encendido las alarmas sobre si estará disponible para el Mundial 2026, aunque en la última actualización, se dijo que podría estar de regreso en dos o tres semanas, es decir, a finales de abril.

Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7
Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7
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