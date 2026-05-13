¡Cadillac apunta a más cambios! Esto hará el equipo de Checo Pérez

Obligados a mejorar. Cadillac intensifica sus esfuerzos para optimizar el MAC-26, centrándose en mejoras aerodinámicas, una reducción de peso y mayor fiabilidad para, ahora sí, apuntar a resultados con puntos en la Fórmula 1.

Tras mostrar avances significativos en las operaciones en pista durante el Gran Premio de Miami, la escudería estadounidense busca consolidar su progreso y acercarse a la zona media de la parrilla con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez como estandarte.

Detalle de la decoración del auto de Cadillac para el Gran Premio de Miami 2026 | X: @Cadillac_F1

¿Qué hará Cadillac en la F1?

Aunque la atención principal de la Fórmula 1 se centra en la batalla por las victorias, un equipo avanza con determinación en la parte trasera de la parrilla. Cadillac, en su temporada de debut, trabaja sin descanso para perfeccionar cada aspecto de su operación, desde la fábrica hasta el circuito, con el objetivo de escalar posiciones rápidamente en el cCmpeonato 2026.

"Cada Gran Premio es un evento realmente especial en estos momentos. Y también trae consigo nuevos retos y avances", comentó Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac, a Motorsport.com.

"Creo que hemos logrado un progreso muy significativo en varias áreas. Las actualizaciones han funcionado como esperábamos. Tenemos un flujo casi constante de nuevas características en desarrollo.Pero es gratificante cuando una actualización funciona como se esperaba, porque eso nos da la confianza de que las siguientes también cumplirán con las expectativas", añadió el directivo.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

Operaciones en pista al nivel de la F1

El Gran Premio de Miami fue un punto de inflexión para el equipo estadounidense, especialmente en lo que respecta a las operaciones en pista. Mientras que en las primeras carreras las paradas en boxes se ejecutaron con un enfoque conservador, en la Florida demostraron una notable mejora en velocidad y eficiencia.

Los datos revelan que Cadillac realizó la séptima y novena parada más rápida del evento. La detención de Checo Pérez se completó en 2.73seg, y la de Valtteri Bottas en 2.96seg. Aunque siempre hay margen de mejora -el equipo Campeón de 2025 logró su mejor parada en 2.43seg con Lando Norris-, estos tiempos representan un avance significativo y motivo de satisfacción para la escudería.

"También hemos progresado desde el punto de vista operativo. Estas paradas en boxes fueron impecables. Fueron muy buenas", explicó Lowdon. "Muchas de las que habíamos hecho hasta ahora habían sido durante situaciones de precaución, así que el tiempo no importaba. Solo tenían que ser seguras, pero estas fueron un verdadero desafío. Así que fue muy gratificante ver también ese progreso".

Checo Pérez en el garage de Cadillac durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

Próximas mejoras en el horizonte

Cadillac ya introdujo su primer paquete de actualizaciones en Miami, el cual, según los pilotos, funcionó como se esperaba. Ahora, el equipo se prepara para implementar nuevas mejoras aerodinámicas, además de trabajar en la fiabilidad y en la reducción del peso del monoplaza, aspectos clave para seguir avanzando en la competitiva parrilla de la F1 2026.

Tras un Gran Premio de Miami que dejó sensaciones positivas, el equipo Cadillac ya tiene la vista puesta en Montreal. Valtteri Bottas señaló que el ritmo del monoplaza fue más sólido que en las citas iniciales de la temporada, un indicio de que las primeras actualizaciones están dando sus frutos.

"Hay varias áreas ocultas donde estamos progresando. Esto se reflejó en el ritmo. A veces era más evidente que otras, pero creo que las mejoras funcionaron", comentó el piloto finlandés tras la carrera en Florida.

El circuito Gilles Villeneuve en Canadá, con sus características de baja carga aerodinámica, será el escenario para el siguiente paquete de mejoras de Cadillac.