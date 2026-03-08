Fulham de Raúl Jiménez eliminado de la FA Cup tras sorpresiva caída ante el Southampton

El sueño del Fulham en la FA Cup terminó de forma abrupta y dolorosa este domingo. En un encuentro marcado por una arriesgada estrategia de rotaciones, los Cottagers fueron eliminados en la 5ta Ronda por el Southampton, equipo de la Championship que aprovechó las concesiones de su rival de la Premier League para sellar su pase a la siguiente ronda.

50 years on from winning the FA Cup, @SouthamptonFC are through to the quarter-finals! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/2T2FtfMgCL — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026

RAÚL JIMÉNEZ A LA BANCA

El técnico Marco Silva optó por presentar un cuadro alternativo, dejando a sus piezas clave en el banquillo durante la mayor parte del compromiso. Entre las ausencias notables en el esquema titular destacó el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien observó desde la banca cómo su equipo sufría para generar peligro en un duelo trabado y carente de emociones en las áreas.

Durante gran parte del encuentro, el mediocampo se convirtió en una zona de tránsito lento, con ambas escuadras neutralizándose sin un dominador claro y con un Fulham que careció de la profundidad habitual que aporta el "Lobo Mexicano".

Raúl Jiménez llegando a Craven Cottage | X: @FulhamFC

GOL DE ÚLTIMO MINUTO

Cuando el partido parecía destinado inevitablemente a la prórroga, una falta de concentración defensiva del Fulham cambió el guion. Una desatención en la salida de balón permitió que el Southampton recuperara el esférico en zona de peligro, provocando un penal definitivo en el tiempo de compensación.

Ross Cameron Stewart no perdonó desde los once pasos y, con una ejecución serena al minuto 91, sentenció la eliminatoria a favor de los visitantes.

Southampton celebra gol ante el Fulham | AP

Con el marcador en contra y apenas instantes en el cronómetro, Silva mandó a la cancha a Jiménez en un intento desesperado por forzar el empate. Sin embargo, los escasos tres minutos que disputó el atacante mexicano fueron insuficientes para generar una reacción real ante un rival ya replegado.