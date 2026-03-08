Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Cruz Azul no es espectacular’: Rubén Omar Romano crítica a la Máquina de Larcamón

Rubén Omar Romano y Nicolás Larcamón I MEXSPORT / MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:30 - 08 marzo 2026
El ex técnico de la Liga MX aseguró que el equipo celeste tenía un mejor futbol con Martín Anselmi

Uno de los mejores equipos del Clausura 2026 es el Cruz Azul. La Máquina demostró ser el mandamás de la Liga MX luego de conseguir su octava victoria del campeonato ante el Atlético de San Luis y de este modo afianzarse en el liderato general, sin embargo, a muchos parece no convencer su juego, uno de ellos el ex técnico, Rubén Omar Romano.

Rubén Omar Romano como entrenador de Cruz Azul en 2005 I MEXSPORT

¿Qué dijo Romano?

Durante una entrevista, el ahora analista de FOX, habló sobre sus preferencias sobre uno d e los clubes que dirigió en el 2005, el Cruz Azul. El argentino aseguró que la Máquina juega bien ofensivamente, pero no está cerca de ser lo que fueron en la era de Martín Anselmi.

“Con Larcamón, hay también futbol ofensivo, pero sí es mucho más equilibrado. Y no tan espectacular como el de Anselmi, pero un equipo equilibrado que tiene un gran plantel. Habrá que esperar…”, sentenció el analista. 
Rubén Omar Romano en el banquillo de Cruz Azul en el Clausura 2005 I MEXSPORT

Romano tampoco desaprovechó la oportunidad para recordar su trabajo hecho con el equipo de la Noria, recordando su estilo de juego similar al que se vio en la era de Anselmi, tachado como un ‘equipo agresivo que llenaba el estadio’.

“Yo siempre dije que Anselmi se parecía mucho a lo que yo había hecho en el 2005, con esa misma idea, con un equipo agresivo, un equipo que llenaba el estadio”, añadió Romano.
Rubén Omar Romano en el Estadio Azul Liga MX 2005 I MEXSPORT

Finalmente, Rubén Romano recordó la partida de Anselmi, asegurando que las formas no fueron las correctas y confesando que le hubiera encantado que siguiera al mando del Cruz Azul por las similitudes con su estilo de jugar en épocas pasadas. 

“A mí no me gustó la forma que se fue: cuando uno arranca, y tiene un contrato, más allá de las cláusulas, no puedes arrancar un torneo, y a las dos fechas irte, eso sí me molestó, pero sí se identifica mucho ese equipo al mío”, concluyó el estratega argentino.
Cruz Azul goleó a San Luis en la Fecha 10 | MexSport

¿Cómo fue la era de Romano en Cruz Azul?

Durante el mandato del argentino, el equipo de la Máquina Celeste se consolidó como un equipo agresivo y de muchos goles, siendo el segundo de la tabla general del torneo Clausura 2005 y llegando hasta las instancias de las semifinales, donde finalmente fueron derrotados por su ‘pesadilla’ las Águilas del América.

Rubén Omar Romano en el Estadio Azul I MEXSPORT
