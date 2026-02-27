Luis Romo regresa a la convocatoria de Chivas de cara al duelo ante Toluca

Chivas recuperó a uno de sus hombres más importantes en un momento clave del Clausura 2026. Luis Romo reapareció en la convocatoria Rojiblanca para el compromiso de la Jornada 8, en el que el conjunto tapatío se medirá a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

La presencia del futbolista en la lista marca el cierre de un proceso de rehabilitación que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas. Una lesión muscular lo dejó fuera de circulación y le impidió participar en partidos exigentes frente a América y Cruz Azul, encuentros en los que el equipo tuvo que reacomodar piezas para suplir su ausencia.

Luis Romo, jugador de Chivas, regresa a las convocatorias | IMAGO7

¿Cómo ajustó Milito la ausencia de Romo?

Durante ese periodo, el cuerpo técnico ajustó su esquema táctico, probando variantes en el mediocampo para mantener equilibrio y solidez defensiva, siendo Diego Campillo el elemento que apareció en su lugar para suplir al capitán Rojiblanco.

Tras completar satisfactoriamente su proceso de recuperación y recibir el alta médica, el jugador volvió a entrenar al parejo del grupo, mostrando buenas sensaciones físicas. Esto abrió la puerta para que el cuerpo técnico lo incluyera nuevamente en la convocatoria, aunque su participación en el partido aún no está garantizada.

Regreso con cautela

La intención sería llevar su regreso con cautela. El cuerpo técnico podría dosificar sus minutos o incluso reservarlo como opción de cambio, priorizando su plena recuperación y evitando cualquier riesgo de recaída. Con el torneo apenas tomando forma, la prioridad es contar con el mediocampista al cien por ciento para el tramo más exigente de la competencia.

El duelo ante Toluca representa una prueba importante para Guadalajara, que busca consolidarse en la parte alta de la tabla y sumar puntos fuera de casa. En ese contexto, la posible reaparición de Luis Romo no solo fortalece el mediocampo, sino que también envía un mensaje de confianza al plantel y a la afición.