Monterrey vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El Monterrey se enfrentará al Cruz Azul en un importante encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:05 horas. El escenario de este enfrentamiento será el Estadio BBVA, casa de los Rayados, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones en el torneo.

El 'Gigante de Acero' recibirá el partido entre dos de los mejores planteles de la Liga MX | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la octava fecha?

Cruz Azul llega a este encuentro en una posición privilegiada, ocupando el segundo lugar de la tabla con 16 puntos tras siete jornadas disputadas. La Máquina ha mostrado solidez ofensiva con 13 goles anotados, mientras que su defensa ha recibido 8 tantos.

Por su parte, Monterrey se encuentra en la novena posición con 10 unidades, producto de un rendimiento irregular en el inicio del torneo. Los Rayados han marcado 10 goles y han recibido 7, mostrando un equilibrio que no les ha alcanzado para escalar más posiciones. Una victoria local podría acercar a Monterrey a los puestos de clasificación, mientras que Cruz Azul busca mantenerse en lo más alto de la tabla, incluso arañando el liderato.

Charly Rodríguez le dio la victoria a la Máquina en contra de Chivas | Imago7

Monterrey llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos. Los Rayados sufrieron una derrota por 2-0 ante Pumas, aunque previamente habían conseguido una victoria por 1-0 frente a León. En competencia internacional, vencieron al Club Xelajú por 2-0 en la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero cayeron ante el América por 1-0 en la Liga MX. Su participación en la CONCACAF comenzó con un empate 1-1 ante Xelajú.

Por su parte, Cruz Azul atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. La Máquina derrotó a Chivas por 2-1 y a Tigres con el mismo marcador . En la CONCACAF, golearon 5-0 a Vancouver FC tras haberlos vencido previamente como visitantes por 0-3. Su único tropiezo reciente fue un empate 1-1 ante Toluca.

Monterrey viene de ser derrotado en Ciudad Universitaria | Imago7

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Cruz Azul. En su último enfrentamiento, disputado el 26 de octubre de 2025 por la Liga MX, la Máquina se impuso por 2-0 a Monterrey. Anteriormente, el 9 de marzo de 2025, igualaron 1-1 también en el estadio de Cruz Azul. El 14 de julio de 2024, Cruz Azul propinó una contundente goleada de 0-4 a los Rayados en el Estadio BBVA.

En la serie de playoffs de mayo de 2024, los equipos se repartieron victorias: Monterrey ganó 2-1 en el estadio de Cruz Azul, pero previamente había caído 0-1 como local. Este historial muestra un claro dominio de Cruz Azul en los enfrentamientos recientes, con tres victorias, un empate y solo una derrota.

Nicolás Larcamón está muy cerca de llevar a La Máquina al primer puesto del torneo | Imago7

¿Dónde ver el duelo de la Fecha 8?