Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Martín Demichelis tiene nuevo equipo y entrenará en La Liga

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 15:39 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El director técnico argentino, exestratega de Rayados de Monterrey, buscará la salvación al frente de Mallorca

Martín Demichelis, el exdefensa central de Manchester City, Bayern y Atlético de Madrid, es el nuevo entrenador del Mallorca, que ocupa el decimoctavo puesto en LaLiga. El club hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

Ambas partes han llegado a un acuerdo para un contrato válido hasta el final de esta temporada. El objetivo de Demichelis será salvar al equipo del descenso.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT
Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Martín Demichelis es el nuevo entrenador del Mallorca

"Martín Demichelis, nuevo entrenador del Mallorca.El técnico argentino ha firmado hasta el final de la temporada, con opción a una más. ¡Bienvenido a casa, Martín!", es el comunicado del Mallorca, que marcha en el puesto 18 de la clasificación con 24 puntos, a uno de Elche en zona de salvación.

A nivel europeo, la experiencia de Demichelis como técnico es limitada. Dirigió al segundo equipo del Bayern Múnich, pero su actividad más destacada como "primer entrenador" fue en River Plate y Rayados de Monterrey. Debutará con Mallorca el 28 de febrero, cuando reciba a la Real Sociedad.

Martín Demichelis en lamento con Rayados | MEXSPORT
Martín Demichelis en lamento con Rayados | MEXSPORT

Como jugador, inició su carrera en River Plate, para luego dar el salto a Europa con el Bayern Múnich. Posteriormente, jugó en el Manchester City, Málaga y Espanyol.

El objetivo en el banquillo del Mallorca es evitar el descenso. Con 13 jornadas restantes para el final de la temporada, el equipo se encuentra en la zona peligrosa de la tabla, a solo un punto de los puestos que aseguran la permanencia en la máxima categoría.

Rashford durante el partido contra Mallorca en LaLiga | AP
Rashford durante el partido contra Mallorca en LaLiga | AP

El Mallorca destituyó a Jagoba Arrasate, el anterior entrenador, tras la derrota por 0-2 ante el Celta de Vigo, equipo del rumano Ionuț Radu. De hecho, el equipo ha encadenado tres derrotas consecutivas.

A pesar de la trayectoria por debajo de las expectativas, el Mallorca cuenta con el segundo máximo goleador de LaLiga. El kosovar Vedat Muriqi ha anotado 16 goles. El líder en esta clasificación es Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, con 23.

Últimos videos
Lo Último
22:00 Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
21:21 Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú
21:16 ¡Campeones! Lanús venció a Flamengo y se corona campeón de la Recopa Sudamericana
20:51 FMF presenta “Jugamos Todos” y refuerza visorías en el 2.º Congreso de Futbol Formativo
20:13 Asesinan en Culiacán a Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado
20:00 Alysa Liu, campeona olímpica de patinaje artístico, desea un traje personalizado de Fortnite: "Me encantaría"
19:52 ¡Definido rival de América! Con otra goleada, Philadelphia Union avanzó en la Copa de Campeones Concacaf
19:50 Tottenham al borde del abismo: el croata no tiene el control, el gigante amenaza con el descenso al Championship
19:45 Conference League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?
19:39 Neymar 'rinde homenaje' a Vinicius con festejo en el triunfo de Santos
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Contra Sandra Echeverría denuncia fraude de 2 mil millones de pesos; hay más de mil víctimas
Te recomendamos
Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
Contra
26/02/2026
Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú
Contra
26/02/2026
Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú
Lanús superó a Flamengo y se coronó campeón de la Recopa | AP
Futbol
26/02/2026
¡Campeones! Lanús venció a Flamengo y se corona campeón de la Recopa Sudamericana
FMF presenta “Jugamos Todos” y refuerza visorías en el 2.º Congreso de Futbol Formativo
Futbol
26/02/2026
FMF presenta “Jugamos Todos” y refuerza visorías en el 2.º Congreso de Futbol Formativo
Asesinan en Culiacán a Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado
Contra
26/02/2026
Asesinan en Culiacán a Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado
Alysa Liu, campeona olímpica de patinaje artístico, desea un traje personalizado de Fortnite: "Me encantaría"
Empelotados
26/02/2026
Alysa Liu, campeona olímpica de patinaje artístico, desea un traje personalizado de Fortnite: "Me encantaría"