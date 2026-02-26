Martín Demichelis tiene nuevo equipo y entrenará en La Liga

Martín Demichelis, el exdefensa central de Manchester City, Bayern y Atlético de Madrid, es el nuevo entrenador del Mallorca, que ocupa el decimoctavo puesto en LaLiga. El club hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

Ambas partes han llegado a un acuerdo para un contrato válido hasta el final de esta temporada. El objetivo de Demichelis será salvar al equipo del descenso.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Martín Demichelis es el nuevo entrenador del Mallorca

"Martín Demichelis, nuevo entrenador del Mallorca.El técnico argentino ha firmado hasta el final de la temporada, con opción a una más. ¡Bienvenido a casa, Martín!", es el comunicado del Mallorca, que marcha en el puesto 18 de la clasificación con 24 puntos, a uno de Elche en zona de salvación.

A nivel europeo, la experiencia de Demichelis como técnico es limitada. Dirigió al segundo equipo del Bayern Múnich, pero su actividad más destacada como "primer entrenador" fue en River Plate y Rayados de Monterrey. Debutará con Mallorca el 28 de febrero, cuando reciba a la Real Sociedad.

Martín Demichelis en lamento con Rayados | MEXSPORT

Como jugador, inició su carrera en River Plate, para luego dar el salto a Europa con el Bayern Múnich. Posteriormente, jugó en el Manchester City, Málaga y Espanyol.

El objetivo en el banquillo del Mallorca es evitar el descenso. Con 13 jornadas restantes para el final de la temporada, el equipo se encuentra en la zona peligrosa de la tabla, a solo un punto de los puestos que aseguran la permanencia en la máxima categoría.

Rashford durante el partido contra Mallorca en LaLiga | AP

El Mallorca destituyó a Jagoba Arrasate, el anterior entrenador, tras la derrota por 0-2 ante el Celta de Vigo, equipo del rumano Ionuț Radu. De hecho, el equipo ha encadenado tres derrotas consecutivas.