PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo

PlayStation Plus prepara una de sus actualizaciones más ambiciosas del año. Para marzo de 2026, el servicio de suscripción de Sony podría sumar varios títulos de gran peso para los niveles Extra y Premium, una estrategia con la que busca mantener el interés de los jugadores y competir directamente con otras plataformas.

Aunque la confirmación oficial se espera durante el anuncio programado por Sony, diversas filtraciones apuntan a que el catálogo recibirá juegos muy populares, algunos de ellos todavía con precios elevados en tiendas digitales.

Grandes juegos llegan este mes para los niveles Extra y Premium / Redes Sociales

Los juegos que llegarían a PlayStation Plus en marzo

De acuerdo con la información filtrada por el conocido insider billbil-kun, el próximo 17 de marzo llegarían títulos destacados como:

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Persona 5 Royal

Madden NFL 26

Blasphemous 2

Se trata de una mezcla de géneros pensada para atraer a diferentes tipos de jugadores. Por ejemplo, Space Marine 2 apuesta por la acción intensa en tercera persona con gráficos que aprovechan el potencial de PlayStation 5, mientras que Persona 5 Royal es considerado uno de los JRPG más influyentes de los últimos años, con una historia que puede superar las 100 horas de juego.

El próximo 17 de marzo llegarían estos títulos al sistema de suscripción de Sony / Redes Sociales

En el caso de Madden NFL 26, la apuesta es clara: atraer a los fans del deporte y del competitivo online.

Más variedad en el catálogo

Además de los títulos principales, también se espera la llegada de juegos como Metal Eden y The Lord of the Rings: Return to Moria, ampliando la variedad del catálogo.

Mientras tanto, el nivel Premium podría sumar clásicos como Tekken: Dark Resurrection, una de las entregas más recordadas de la saga de peleas que marcó época en consolas PlayStation.

Fechas clave para los usuarios de PlayStation Plus

Los jugadores deberán estar atentos a varios momentos importantes durante marzo:

11 de marzo: Sony anunciará oficialmente los juegos del catálogo Extra y Premium.

12 al 16 de marzo: PlayStation Store comenzará a promocionar las nuevas incorporaciones.

17 de marzo: los títulos estarán disponibles para descarga.

Sony le apuesta a títulos que le puedan generar tráfico en su sistema en línea de PlayStation / Redes Sociales