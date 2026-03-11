Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo

Traen títulos de gran peso para los niveles Extra y Premium / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:30 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Warhammer 40,000: Space Marine 2, Persona 5 Royal y Madden NFL 26 encabezarían una de las actualizaciones más atractivas del servicio de Sony

PlayStation Plus prepara una de sus actualizaciones más ambiciosas del año. Para marzo de 2026, el servicio de suscripción de Sony podría sumar varios títulos de gran peso para los niveles Extra y Premium, una estrategia con la que busca mantener el interés de los jugadores y competir directamente con otras plataformas.

Aunque la confirmación oficial se espera durante el anuncio programado por Sony, diversas filtraciones apuntan a que el catálogo recibirá juegos muy populares, algunos de ellos todavía con precios elevados en tiendas digitales.

Grandes juegos llegan este mes para los niveles Extra y Premium / Redes Sociales

Los juegos que llegarían a PlayStation Plus en marzo

De acuerdo con la información filtrada por el conocido insider billbil-kun, el próximo 17 de marzo llegarían títulos destacados como:

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • Persona 5 Royal

  • Madden NFL 26

  • Blasphemous 2

Se trata de una mezcla de géneros pensada para atraer a diferentes tipos de jugadores. Por ejemplo, Space Marine 2 apuesta por la acción intensa en tercera persona con gráficos que aprovechan el potencial de PlayStation 5, mientras que Persona 5 Royal es considerado uno de los JRPG más influyentes de los últimos años, con una historia que puede superar las 100 horas de juego.

El próximo 17 de marzo llegarían estos títulos al sistema de suscripción de Sony / Redes Sociales

En el caso de Madden NFL 26, la apuesta es clara: atraer a los fans del deporte y del competitivo online.

Más variedad en el catálogo

Además de los títulos principales, también se espera la llegada de juegos como Metal Eden y The Lord of the Rings: Return to Moria, ampliando la variedad del catálogo.

Mientras tanto, el nivel Premium podría sumar clásicos como Tekken: Dark Resurrection, una de las entregas más recordadas de la saga de peleas que marcó época en consolas PlayStation.

Fechas clave para los usuarios de PlayStation Plus

Los jugadores deberán estar atentos a varios momentos importantes durante marzo:

  • 11 de marzo: Sony anunciará oficialmente los juegos del catálogo Extra y Premium.

  • 12 al 16 de marzo: PlayStation Store comenzará a promocionar las nuevas incorporaciones.

  • 17 de marzo: los títulos estarán disponibles para descarga.

Sony le apuesta a títulos que le puedan generar tráfico en su sistema en línea de PlayStation / Redes Sociales

Debido al tamaño de algunos juegos, especialmente Space Marine 2 y Madden NFL 26, se espera un alto tráfico en los servidores durante su lanzamiento.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tecnología
Últimos videos
Lo Último
15:30 ¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
15:28 “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
15:09 ¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo
15:04 Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
14:54 ¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
14:48 Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"
14:38 ¿Mundial 2026 ayudará al crecimiento de México? Esto dicen especialistas
14:22 VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
14:04 ¡Como el Barça! Arsenal rescata empate con polémico penal ante Leverkusen en Champions League
13:57 Tilapia en Cuaresma 2026: dónde comprarla más barata, según Profeco
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
Futbol
11/03/2026
¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
“Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
Contra
11/03/2026
“Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
TALA RANGEL SELECCIÓN ROTA
Futbol Nacional
11/03/2026
¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo
Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
Contra
11/03/2026
Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
Futbol
11/03/2026
¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"
Empelotados
11/03/2026
Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"