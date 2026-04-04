Miguel Herrera tuvo la oportunidad de dirigir Copa Libertadores; decidió ser parte de TUDN

En una encrucijada profesional, Miguel Herrera optó por priorizar su faceta mediática sobre la dirección técnica. Tras su salida de la Selección de Costa Rica, el 'Piojo' se unió al equipo de analistas de TUDN, una decisión que implicó declinar una oferta para dirigir en la Copa Libertadores con el Cusco FC de Perú.

El conjunto peruano había identificado a Herrera como el candidato ideal para comandar su proyecto en el prestigioso torneo continental, valorando su carácter y su vasta experiencia en competiciones de alta exigencia. Según reveló el René Tovar, Director Adjunto de RÉCORD, la directiva inca esperó una respuesta que nunca llegó, ya que el estratega mexicano ya tenía un acuerdo con la televisora. Ante esta situación, el club tuvo que cambiar de rumbo y contratar al uruguayo Alejandro Orfila.

Miguel Herrera | IMAGO7

¿Por qué el Piojo eligió TUDN?

La decisión de Herrera parece haber estado fuertemente influenciada por el aspecto económico. Mientras que un técnico de primer nivel en el futbol peruano puede aspirar a un salario mensual de entre 268 y 300 mil pesos mexicanos, sus ingresos como analista deportivo son comparables, pero sin el desgaste diario que implica estar al frente de un equipo. Esta seguridad financiera, junto con el deseo de estar más cerca de su familia, inclinó la balanza hacia los foros de televisión.

A pesar de su actual rol en los medios, el nombre de Miguel Herrera continúa siendo una opción atractiva para varios equipos de la Liga MX. Se rumora que dos proyectos podrían tentarlo a volver a los banquillos para el verano de 2026. Uno de ellos es el Atlante, el club de sus afectos, que se perfila para regresar a la primera división. La otra posibilidad, siempre presente, sería un tercer ciclo al mando del Club América, en caso de que el proyecto de André Jardine no prospere.

Miguel Herrera | IMAGO7

De las canchas y banquillos a los medios

La polifacética carrera de Herrera le ha permitido consolidarse como una figura influyente en la industria del entretenimiento deportivo. Su carisma y facilidad de palabra no solo atraen a marcas publicitarias, sino que también lo han convertido en un panelista que garantiza altos índices de audiencia para TUDN, donde su estilo directo y confrontativo a menudo genera debate y polémica.

Por ahora, el debut de Miguel Herrera en la Copa Libertadores queda en suspenso. El entrenador ha decidido que su presente está frente a las cámaras, analizando el juego desde una perspectiva diferente. Esta pausa estratégica le permite mantenerse vigente y esperar la oportunidad adecuada para regresar a la Liga MX, mientras el Cusco FC sigue su camino con Orfila, dejando abierta la incógnita de lo que pudo haber sido con el 'Piojo' al mando.