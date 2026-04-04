Allan Saint-Maximin y Lens dejan ir la liga tras ser goleador por el Lille

RC ens tropezó en el Derbi del Norte dejando una imagen poco habitual esta temporada, con un equipo superado de inicio a fin en el estadio Pierre-Mauroy. La derrota por 3-0 ante el Lille OSC pone la carrera por la Ligue One en manos del PSG, los de Sangre y Oro habían logrado sostener la presión durante meses. Sin embargo, esta vez no hubo reacción ni argumentos para competir.

La figura de Allan Saint-Maximin emergió como referencia indirecta de lo que le faltó al Lens: desequilibrio, velocidad y capacidad para romper líneas en un partido cerrado. Sin un perfil similar que agitara el encuentro, el conjunto visitante lució plano, predecible y sin recursos ante un rival que impuso condiciones desde el primer minuto.

Matias Fernandez-Pardo, celebrando el gol de Lille con Nathan Ngoy I AP

Un derbi sin respuesta del Lens

El partido arrancó con dominio claro del Lille, que presionó alto y anuló cualquier intento de salida del Lens. La resistencia inicial se sostuvo gracias al arquero Risser, quien evitó el gol durante varios minutos, pero la presión constante terminó por inclinar el campo. El primer tanto llegó tras una jugada bien elaborada que culminó Hákon Arnar Haraldsson, aprovechando un servicio preciso de Fernández-Pardo.

Clásico del Norte entre el Lille y el Lens de la Ligue 1 I AP

El gol reflejó lo que ya se veía en el terreno de juego: un Lille más intenso, ordenado y con mayor claridad en el último tercio. El Lens, en contraste, no lograba conectar líneas ni generar peligro, evidenciando la ausencia de un jugador capaz de cambiar el ritmo del encuentro, como lo haría un perfil al estilo Saint-Maximin.

Tras el descanso, el guion no cambió. El Lille mantuvo el control y encontró rápidamente el segundo tanto por conducto de Tiago Santos Correia, quien aprovechó los errores defensivos para ampliar la ventaja. El desconcierto del Lens era total, sin reacción desde el banquillo ni en el campo.

¿Qué le faltó al Lens en el momento clave?

El golpe definitivo llegó desde el punto penal, nuevamente con Fernández-Pardo como protagonista, sellando el 3-0 que sentenció el derbi. Más allá del marcador, la sensación fue de superioridad total por parte del Lille, que no permitió al Lens meterse en el partido en ningún momento.

La derrota deja consecuencias en la tabla, donde el Paris Saint-Germain mantiene ventaja en la lucha por el título. Con un calendario exigente por delante, la distancia comienza a lucir complicada de revertir para un Lens que había sido una de las sorpresas del torneo.

Equipo del Lille celebrando tras anotr gol a Lens en la Ligue 1 I AP

A pesar del resultado, la campaña del Lens sigue siendo destacada dentro del contexto de la liga francesa. Su objetivo principal se mantiene en asegurar un lugar en competiciones europeas, especialmente en la UEFA Champions League, algo que parecía improbable al inicio del curso.

El derbi, sin embargo, dejó una lección clara: en partidos de alta exigencia, contar con futbolistas capaces de romper esquemas es determinante. Y en una noche donde todo salió mal, la ausencia de un perfil como el de Saint-Maximin terminó pesando más que nunca en un Lens que no logró competir.