¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul remontó un 3-0 en Fase Eliminatoria?

El rey está agonizando. Cruz Azul cayó 3-0 en su visita a LAFC en la ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf y está al borde de la eliminación. La Máquina de Nicolás Larcamón mostró una de sus peores versiones en su visita a California y ahora deberá remontar en casa la próxima semana.

José Paradela en lamento tras la derrota de Cruz Azul ante LAFC | MEXSPORT

Para continuar con la defensa de su título, los cementeros tendrán que lograr una victoria igual de contundente en el Estadio Cuauhtémoc. Con un 3-0, Cruz Azul empatará el marcador global para mandar la eliminatoria al tiempo extra y penales, mientras que si recibe gol, entonces deberá imponerse por diferencia de cuatro goles.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul remontó un 3-0?

No tiene mucho tiempo desde la última vez que el equipo de la Noria se vio con una desventaja de tres goles en una Fase Eliminatoria. En aquella ocasión fue en la Liga MX, en los Cuartos de Final del Apertura 2024 con Martín Anselmi todavía como estratega.

Tras clasificar líder de la tabla general, Cruz Azul se enfrentó en la primera ronda de la Liguilla a Xolos de Tijuana, que tras el repechaje quedó octavo en la clasificación. En la ida, el equipo de Juan Carlos Osorio se impuso con goles de Raúl Zúñiga, Efraín Álvarez y Emanuel Reynoso en el Estadio Caliente.

Para el compromiso de vuelta, en el Estadio Ciudad de los Deportes, los cementeros se impusieron por el mismo marcador con goles de Ignacio Rivero, Giorgios Giakoumakis y Ángel Sepúlveda. Con el marcador global empatado, Cruz Azul avanzó por posición en la tabla.

Ángel Sepúlveda y 'Toro' Fernández en celebración ante Tijuana en el Apertura 2024 | IMAGO 7

Los triunfos de Cruz Azul por tres goles ante la MLS

Por otra parte, tampoco hay que regresar mucho al pasado para ver la última victoria por tres goles o más por parte de Cruz Azul ante un club estadounidense. Sin contar la Final, en la cual goleó 5-0 a Vancouver Whitecaps de la MLS, pero que es canadiense, la última goleada de la Máquina ante un club estadounidense fue en Octavos de Final de la misma temporada.

Tras empatar sin goles en la ida como visitante ante Seattle Sounders, en la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, los cementeros se impusieron 4-1 bajo el mando de Vicente Sánchez. Los autores de los goles fueron Carlos Rodríguez, Ángel Sepúlveda, Luka Romero y Jorge Sánchez en aquella ocasión.