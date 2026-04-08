Así han incrementado los costos del Estadio Banorte desde los partidos de América en el Clausura 2024

El Estadio Banorte reabrirá sus puertas para albergar un partido de la Liga MX, luego de casi dos años. América recibirá a Cruz Azul en la Jornada 14. Sin embargo, una de las conversaciones más fuertes es la de los precios de los boletos, pues tuvieron un incremento considerable.

Para el regreso del América al Coloso de Santa Úrsula, los boletos tienen un costo desde 683 pesos hasta 9 mil 113. Al compararlos con el último duelo de torneo regular en el Estadio Banorte, los precios prácticamente se triplicaron, situación similar al último Clásico Joven disputado en este inmueble.

Afición de América y Cruz Azul en el Estadio Banorte antes de su renovación | IMAGO 7

¿Cuánto costaron los boletos en el último América vs Cruz Azul en el Banorte?

En la comparativa del último Clásico Joven jugado en el Estadio Banorte en Liga MX, también hubo un aumento importante. En el América vs Cruz Azul disputado el 24 de febrero en la Jornada 8 del Clausura 2024, el costo de boletos incrementó hasta un 272 por ciento.

La zona de 100 Cabecera (Norte/Sur) fue nuevamente la que presentó más aumento, pues pasó de 550 pesos a 2,050 para el encuentro del presente torneo. En aquel encuentro del Clausura 2024, la entrada más barata era de 400 pesos e iba hasta los 1,750.

A continuación, se presenta el cambio de precios y el porcentaje de aumento respecto al último Clásico del América disputado en el Estadio Banorte. El incremento más destacado es el de 100 Cabecera (Norte/Sur) y el más ligero fue el de la zona 400.

100 Plus: $950 - $2,278 | +139.8%

100 Cabecera (Norte/Sur): $550 - $2,050 | +272.7%

300 Lateral: $1,300 - $2,278 | +75.2%

300 (ahora 400 Lateral): $450 - $1,025 | +127.8%

400: $400 - $683 | +70.8%

Palcos Club: $1,750 - $3,645 | +108.3%

Lorenzo Faravelli y Jonathan Dos Santos en el último juego de América y Cruz Azul en Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

¿Cuánto aumentaron los precios del Estadio Banorte?

El último partido en el Estadio Banorte de torneo regular fue el de América vs Toluca, en la Jornada 15 del Clausura 2024. El boleto más económico era de 250 pesos, mientras que el más elevado de 1,250. Uno de los incrementos más fuertes fue el de la zona 100 Cabecera (Norte/Sur en los nuevos nombres), que pasó de 400 pesos a 2,050.

Los aficionados han manifestado su inconformidad a través de redes sociales, ya que consideran que el aumento es bastante fuerte para el regreso de las Águilas a su casa. Por cada zona del recinto existe un incremento a notar.

Jugadores de Toluca y América en el Clausura 2024, último partido de Liga MX en el Estadio Banorte | IMAGO 7

El América vs Toluca de la Jornada 15 del Clausura 2024 fue el último duelo de torneo regular disputado en el Estadio Banorte. En la siguiente comparativa destaca la zona de 100 Cabecera, que prácticamente se triplicó.