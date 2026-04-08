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Futbol

La violencia no se detiene: aficionados del América protagonizan pelea con seguidores del Nashville

Afición del América en el partido ante Philadelphia Union l MEXSPORT CAPTURA DE PANTALLA DE X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:02 - 08 abril 2026
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Un nuevo capítulo de violencia para el balompié mexicano. Aficionados del América se pelearon entre ellos y gente del Nashville, habiendo familias y niños presentes

La violencia volvió a hacerse presente en un partido con equipos mexicanos como protagonistas. Aficionados del América se vieron involucrados en una pelea tanto entre ellos mismos como con seguidores del Nashville SC después de finalizar el partido de la Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, en un nuevo episodio que vuelve a encender las alarmas.

Disturbios dentro y fuera del estadio

El conflicto no fue un hecho aislado. Testigos señalaron que un grupo específico de aficionados ya había protagonizado incidentes anteriormente, generando preocupación entre los asistentes.

América vs Nashville | MEXSPORT

Resaltando que era la segunda vez que un grupo de aficionados americanistas provoca un gran disturbio entre ellos, importunando la paz que había en las afueras del Estadio. 

Además, se denunció que estos seguidores buscaban confrontaciones incluso con personas que solo intentaban abandonar el estadio, lo que elevó aún más la tensión en el inmueble.

NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT
NASHVILLE VS AMÉRICA | MEXSPORT

Preocupación por la seguridad en partidos internacionales

La situación ha generado inquietud de cara a futuros enfrentamientos entre ambos equipos, especialmente por la seguridad de los aficionados.

“Se esfuerzan por iniciar peleas con quienes simplemente intentan abandonar el estadio. Necesitamos mayor seguridad cada vez que volvamos a enfrentarnos a este equipo”, señalaron.

Este nuevo incidente vuelve a poner sobre la mesa el problema de la violencia en el futbol, particularmente en encuentros donde participan equipos mexicanos, un tema que sigue sin resolverse y que continúa manchando el espectáculo dentro y fuera de la cancha.

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