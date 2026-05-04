Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liguilla CL26: Semifinales de la Liga MX, al momento

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:06 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se jugaron los primeros partidos de las Eliminatorias de Cuartos de Final en el Clausura 2026

Se terminaron los primeros cuatro partidos de las series de Cuartos de Final en el Clausura 2026, con resultados algunos sorpresivos y otros un tanto esperados, pero con buenos duelos que han dejado todo para resolverse en los duelos de Vuelta.

De momento, el único equipo de los cuatro primeros de la competencia en el torneo regular que no avanzaría a la siguiente fase sería Chivas, pues han resultado ser los más golpeados por las bajas que han tenido por Selección Mexicana.

América vs Pumas l Carlos Ponz

¿Cómo van los duelos de Semis al momento?

Pumas fue el líder del campeonato, robándole en el último partido a Chivas la posibilidad de quedarse con ese puesto, así que, incluso después de haber perdido la ventaja de dos goles que tenían ante América terminando en un resultado final de 3-3, aún estarían avanzando a las Semifinales por el criterio de desempate de la posición en la tabla.

Al pasar como el primer lugar, su rival de momento sería Tigres, quienes llevan una ventaja de dos goles en contra de Guadalajara, la cual consiguieron en 'El Volcán' con gol de 'Chicha' Sánchez para cerrar la pizarra parcial. Cualquiera de estos dos equipos de esta hipotética serie, conocerían a su rival de manera sencilla, a los auriazules les tocaría el último lugar clasificado y a Tigres el primero.

'El Chicha' Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT
Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

En el otro lado de la llave, Cruz Azul por ahora es el equipo que estaría del otro lado por segundo torneo consecutivo, pues en un gran partido vencieron a Atlas 2-3 en el Estadio Jalisco, poniendo la eliminatoria muy a su favor.

El rival de La Máquina por ahora sería Pachuca, quienes en el último partido de Ida en el fin de semana vencieron a Toluca en el Nemesio Diez, por lo que ahora los Diablos deben de ganar de manera obligada en el marcador global si quieren una Semifinal más y no perder su bicampeonato peleando por el tri.

Valencia festejando con Idrissi | MexSport

¿Qué necesitan los equipos eliminados al momento para avanzar?

América

Las Águilas, con el empate del partido de Ida, lo único que tendrían que hacer es ganar por cualquier marcador en el Estadio Olímpico Universitario, ni un empate ni mucho menos cualquier derrota le sirven.

Chivas

La desventaja en el marcador es importante, pero Guadalajara gracias a la posición en la tabla solamente necesita ganar por una ventaja de dos goles, cualquier victoria por menos los elimina y un empate, así sea por goles no es suficiente.

Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT
Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Atlas

Los Rojinegros también requieren de ganar, pero no solo el partido de Vuelta, sino el marcador global, básicamente lo mismo que los otros tapatíos, una victoria por dos goles.

Toluca

El bicampeón del futbol mexicano tiene un problema serio, pues empatar no le funciona, eso los eliminaría por el lugar de la tabla; así que son uno de los equipos que tiene que ganar por dos goles.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Lo Último
00:20 NFL 2026: Estas son las fechas para marcar en el calendario de la próxima temporada
00:18 ¡Otro más a la lista! Cristian Borja fuera el resto del Clausura 2026
00:12 ¿Solo un equipo en la cancha? Así terminaron las estadísticas del América vs Pumas en la Ida de Cuartos de Final
00:06 Esteban Solari cuestiona gol anulado a Pachuca: "Barreto no podía saltar más limpio"
00:00 Liga MX Femenil: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026
00:00 A 38 días ¡Entre los seis mejores del mundo! Los dos sextos lugares de la Selección, en México 1970 y México 1986, la mejor posición del Tri en la historia
00:00 Portada RÉCORD 4 de Mayo de 2026
23:47 Bills y Browns presentan nuevos estadios: ¿cuándo serán sede del Super Bowl?
23:43 “Primero la Concacaf”: Mohamed asume riesgos y deja en segundo plano la Liga MX con Toluca
23:35 ¡Remontada y boleto a Semifinales! Pachuca Femenil elimina a Chivas