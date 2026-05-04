Liguilla CL26: Semifinales de la Liga MX, al momento

Se terminaron los primeros cuatro partidos de las series de Cuartos de Final en el Clausura 2026, con resultados algunos sorpresivos y otros un tanto esperados, pero con buenos duelos que han dejado todo para resolverse en los duelos de Vuelta.

De momento, el único equipo de los cuatro primeros de la competencia en el torneo regular que no avanzaría a la siguiente fase sería Chivas, pues han resultado ser los más golpeados por las bajas que han tenido por Selección Mexicana.

América vs Pumas l Carlos Ponz

¿Cómo van los duelos de Semis al momento?

Pumas fue el líder del campeonato, robándole en el último partido a Chivas la posibilidad de quedarse con ese puesto, así que, incluso después de haber perdido la ventaja de dos goles que tenían ante América terminando en un resultado final de 3-3, aún estarían avanzando a las Semifinales por el criterio de desempate de la posición en la tabla.

Al pasar como el primer lugar, su rival de momento sería Tigres, quienes llevan una ventaja de dos goles en contra de Guadalajara, la cual consiguieron en 'El Volcán' con gol de 'Chicha' Sánchez para cerrar la pizarra parcial. Cualquiera de estos dos equipos de esta hipotética serie, conocerían a su rival de manera sencilla, a los auriazules les tocaría el último lugar clasificado y a Tigres el primero.

Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

En el otro lado de la llave, Cruz Azul por ahora es el equipo que estaría del otro lado por segundo torneo consecutivo, pues en un gran partido vencieron a Atlas 2-3 en el Estadio Jalisco, poniendo la eliminatoria muy a su favor.

El rival de La Máquina por ahora sería Pachuca, quienes en el último partido de Ida en el fin de semana vencieron a Toluca en el Nemesio Diez, por lo que ahora los Diablos deben de ganar de manera obligada en el marcador global si quieren una Semifinal más y no perder su bicampeonato peleando por el tri.

Valencia festejando con Idrissi | MexSport

¿Qué necesitan los equipos eliminados al momento para avanzar?

América

Las Águilas, con el empate del partido de Ida, lo único que tendrían que hacer es ganar por cualquier marcador en el Estadio Olímpico Universitario, ni un empate ni mucho menos cualquier derrota le sirven.

Chivas

La desventaja en el marcador es importante, pero Guadalajara gracias a la posición en la tabla solamente necesita ganar por una ventaja de dos goles, cualquier victoria por menos los elimina y un empate, así sea por goles no es suficiente.

Rotondi y Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

Atlas

Los Rojinegros también requieren de ganar, pero no solo el partido de Vuelta, sino el marcador global, básicamente lo mismo que los otros tapatíos, una victoria por dos goles.

Toluca