NBA House regresará a la Ciudad de México durante las Finales de la NBA 2026

La National Basketball Association anunció el regreso de NBA House a la Ciudad de México durante las Finales de la NBA 2026. La experiencia inmersiva de basquetbol y entretenimiento se realizará del 3 al 8 de junio de 2026 y tendrá como sede por primera vez Aztlán Parque Urbano, uno de los espacios de entretenimiento y cultura más representativos de la capital del país.

Operada por Ocellated Media, NBA House ofrecerá acceso gratuito para los aficionados y contará con distintas actividades enfocadas en la interacción con los seguidores del baloncesto. Entre las experiencias confirmadas se encuentran transmisiones en vivo de los Juegos 1 al 3 de las Finales de la NBA, zonas interactivas para fans, dinámicas oficiales de la liga y actividades para todas las edades.

Además, el evento tendrá la participación del equipo de animación de los Indiana Pacers, “The Pacemates”, así como la presencia de la mascota oficial del equipo, “Boomer”. También se contemplan apariciones especiales y sesiones de convivencia con exjugadores de la NBA.

La NBA llega a México para transmitir las Finales | X @NBAMexico

NBA House México 2026 tendrá actividades interactivas y transmisiones en vivo

El Responsable de Operaciones de NBA Latinoamérica y Canadá, Raúl Zárraga, señaló que NBA House se ha consolidado como una de las principales formas de acercar la experiencia de la liga a los aficionados fuera de las arenas.

De acuerdo con la NBA, la edición 2026 buscará combinar el ambiente de las Finales con entretenimiento en vivo y experiencias relacionadas con el básquetbol. El evento contará con el respaldo de marcas como AT&T, Mazda, Wendy’s y Prime Video como socio oficial de medios.

Los aficionados interesados podrán registrarse de manera gratuita a través de NBA House México. La liga informó que en las próximas semanas dará a conocer la programación completa, horarios y detalles adicionales sobre las actividades.

NBA alista actividades para los fanáticos en la Ciudad de México | X @NBAhouse

Esta será la tercera ocasión en que NBA House se realiza en México. La NBA ha llevado este concepto a diferentes países en colaboración con promotores y socios locales, incluyendo Alemania, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido. Para 2026, la organización también contempla nuevas ediciones del evento en Australia, Brasil, Canadá e India.

NBA reforzará su presencia en México durante 2026

La NBA también recordó que los Playoffs de la temporada 2026 se transmiten en México a través de ESPN, Disney+, Prime Video y NBA League Pass, disponible mediante la NBA App.

Asimismo, la liga mantiene operaciones comerciales y de difusión en el país mediante sus plataformas digitales y tiendas oficiales en la Ciudad de México. La NBA confirmó además que el The NBA Mexico City Game 2026 se disputará el próximo 7 de noviembre en la Arena CDMX.

NBA balón | AP