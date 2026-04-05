Las Chivas actuales, un equipo que agrada más allá de la afición Rojiblanca, asegura Manuel Sol

"Fue un partido, recuerdo, de mucho calor. Jugábamos en Ciudad Universitaria a mediodía; fue un partido de mucho desgaste por parte de los dos equipos. Y, como te platicaba hace un rato, no arriesgamos mucho ni uno ni otro. Una de las jugadas que más recuerdo fue justo al final del tiempo extra: Rafa Medina mete una volea, le pega con todo; Bernal, que estaba de guardameta, ni siquiera había visto la pelota porque pasó entre las piernas de algún defensa. Aun así alcanza a desviarla y la pelota se va por un lado. Son de esas jugadas en las que luego piensas que no era para uno, que la fortuna no estaba de nuestro lado esa vez, porque ese ya pudo haber sido el gol que nos daba el campeonato”, reveló.