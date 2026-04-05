Las Chivas actuales, un equipo que agrada más allá de la afición Rojiblanca, asegura Manuel Sol
El exjugador del Guadalajara, Manuel Sol, destacó el momento que vive Chivas bajo la gestión de Gabriel Milito, asegurando que el estilo de juego del equipo no solo resulta atractivo para su afición, sino también para seguidores de otros clubes.
"Cualquier gente, le vaya o no le vaya a Chivas, cuando ve a un equipo jugar así, con esa alegría, con esas ganas de ir al frente y generando tantas opciones de gol, obviamente le gusta. Para mí, eso es el futbol: un equipo que siempre busca ir al frente, arriesgar. Me encanta lo que está haciendo Guadalajara.
“Han traído jugadores que quizá sin tanto nombre están haciendo muy bien las cosas, combinados con jóvenes de fuerzas básicas que vienen empujando y también lo están haciendo bien. Me encanta todo esto que está haciendo Guadalajara. Ojalá siga por este camino y que ese buen futbol se vea reflejado en títulos”, señaló.
MEDINA PUDO SER HÉROE Y TERMINÓ COMO VILLANO
De cara al duelo de Chivas ante Pumas de este fin de semana, el exfutbolista también recordó la final que disputaron ambos equipos en el Torneo Clausura 2004, donde mencionó un episodio clave en el que Rafael Medina estuvo cerca de convertirse en héroe, pero terminó viviendo el lado más amargo del futbol, tras fallar un penal decisivo.
Manuel Sol rememoró las condiciones del partido, destacando el desgaste físico y la intensidad con la que se disputó aquel encuentro en Ciudad Universitaria, donde ninguno de los dos equipos arriesgó demasiado durante el tiempo regular.
"Fue un partido, recuerdo, de mucho calor. Jugábamos en Ciudad Universitaria a mediodía; fue un partido de mucho desgaste por parte de los dos equipos. Y, como te platicaba hace un rato, no arriesgamos mucho ni uno ni otro. Una de las jugadas que más recuerdo fue justo al final del tiempo extra: Rafa Medina mete una volea, le pega con todo; Bernal, que estaba de guardameta, ni siquiera había visto la pelota porque pasó entre las piernas de algún defensa. Aun así alcanza a desviarla y la pelota se va por un lado. Son de esas jugadas en las que luego piensas que no era para uno, que la fortuna no estaba de nuestro lado esa vez, porque ese ya pudo haber sido el gol que nos daba el campeonato”, reveló.
El exjugador Rojiblanco también detalló cómo se vivió la tanda de penales, en la que ambos equipos mostraron gran efectividad, lo que derivó en un cobro definitivo cargado de presión para el conjunto tapatío.
"Después nos fuimos a los penales. Todos los que cobramos al principio metimos, tanto de Chivas como de Pumas. Ya en el tiempo extra se habían hecho varios cambios y entre los que quedaban no había muchos tiradores de penal. Recuerdo que el último tiro estaba claro quién lo podía tirar. Benjamín Galindo, que estaba como auxiliar, animó a Rafa Medina, que le pegaba muy bien a la pelota, y lo puso como quinto con la idea de que, si Pumas fallaba alguno, fuera un penal con menos presión, porque si lo metías ganabas. Pero se dio totalmente al revés: todos metimos y se convirtió en un penal de mucha presión, donde si lo fallabas quedabas eliminado… que fue lo que terminó pasando”, concluyó.