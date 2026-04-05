Manuel Sol: "Jorge Vergara incrementó la rivalidad entre Chivas y Pumas"

De cara al partido entre Chivas y Pumas de este fin de semana, el exjugador del Guadalajara, Manuel Sol, aseguró que Jorge Vergara (QEPD) fue el principal impulsor de una rivalidad más intensa entre Rojiblancos y Universitarios. Esto, gracias a su ingenio al publicar desplegados en los que llamaba 'Gatitos', a manera de burla, a la escuadra auriazul.

En entrevista para RÉCORD, el ahora analista de futbol recordó cómo se vivió aquella final del Torneo Clausura 2004, en la que el expropietario de Chivas marcó un antes y un después, dándole un sabor distinto a los enfrentamientos entre Guadalajara y Pumas, así como frente a otros equipos.

"Mira, recuerdo que él fue quien empezó a generar una rivalidad mucho más fuerte entre Pumas y Chivas, sobre todo con los desplegados en los periódicos. Cada que había un partido y les ganabas, publicaba algo, y empezó a ponerles ‘gatitos’. A raíz de eso se empezó a crear muchísimo pique. A él le encantaba generar esa rivalidad; quería hacer campeón al equipo como fuera y estaba muy motivado”, señaló.

Jorge Vergara, expropietario de Chivas | IMAGO7

Jorge Vergara, un antes y un después

Para el exjugador del Guadalajara, Vergara marcó un parteaguas en la Liga MX: "Sí, totalmente fue un antes y un después para el futbol mexicano. Empezó a picarle la cresta a todos los rivales. Me acuerdo que también lo hacía con Atlas, con América; empezó a meterse con todos. Y obviamente eso generó muchísima rivalidad en toda la liga”, reconoció.

Le dio sabor al Chivas ante Pumas

Sol reveló que, aunque la rivalidad se encontraba apagada, la forma en que Vergara vivía los partidos fue determinante para darle un matiz diferente. Esto provocaba que los rivales enfrentaran a Chivas con una intensidad mayor, motivados por los desplegados.

"Siempre le dio sabor, le dio mucho sabor. Pero obviamente sabías que el equipo rival iba a reaccionar a todo eso y salir con muchos más ánimos de ganar por lo que se generaba afuera. Entonces, entre nosotros sí decíamos: ‘ya nos los dejó picados, calentitos para que vengan con todo’. Y si le ganábamos a otro, volvía a publicar algo. Pero fue algo muy bueno, porque realmente se creó mucha rivalidad con varios equipos que por ahí estaba un poco dormida. Nos acostumbramos a la forma en que Jorge vivía los partidos, y así también los vivíamos nosotros."

Jorge Vergara, expropietario de Chivas | MEXSPORT

Ailton respondió a Jorge Vergara

Finalmente, recordó con agrado cómo Ailton Da Silva fue uno de los futbolistas que avivó ese pique entre ambos equipos, al responderle a Jorge Vergara mostrando una camiseta con la leyenda: ‘Gatito ni madres’.

"No, fue más por el tema de la playera; no lo tomaban personal contra nosotros. Era algo más institucional, sabían que venía de la institución, no algo directo de los jugadores. Pero sí se empezó a dar ese pique, principalmente con Ailton, que se levantaba la playera. Y bueno, fue lindo, porque realmente reavivó la rivalidad con Pumas, que por ahí estaba algo dormida. Jorge, con todos esos desplegados, hizo que todo mundo se volviera a meter en esa rivalidad”, concluyó.