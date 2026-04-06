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Futbol

Afición de Chivas abuchea a Uriel Antuna en su regreso al Akron

Previo al partido de Chivas vs Pumas, la afición de Guadalajara abucheó a Uriel Antuna; anotó al minuto 21
Emiliano Arias Pacheco 20:48 - 05 abril 2026
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Previo al inicio del partido entre Guadalajara y Pumas, el respetable se hizo sentir con 'El Brujo´

La visita de Uriel Antuna al Estadio Akron no pasó desapercibida. El actual jugador de Universidad Nacional fue recibido con abucheos por parte de la afición de Chivas, equipo en el que militó anteriormente, en la previa del partido correspondiente al Clausura 2026 Liga MX.

Desde el calentamiento y durante los primeros minutos del encuentro, el 'Brujo' fue blanco constante de los silbidos del público rojiblanco, que no olvida su paso por el club ni su salida, generando un ambiente hostil en su regreso a Guadalajara.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Antuna se cobra revancha con gol

A pesar del recibimiento, Uriel Antuna respondió de la mejor manera dentro del terreno de juego. Al minuto 21, el extremo de Pumas abrió el marcador, silenciando momentáneamente el Estadio Akron.

Tras su anotación, el futbolista mexicano optó por un gesto de respeto hacia su exequipo, al ofrecer disculpas a la afición de Chivas. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, los abucheos se intensificaron tras la celebración.

El gol representó una especie de revancha personal para Antuna, quien supo sobreponerse al entorno adverso y convertirse en protagonista del encuentro.

Uriel Antuna pide disculpas por el gol anotado al Rebaño | MEXSPORT

Su paso por Chivas

Uriel Antuna defendió los colores de Chivas entre 2020 y 2021, periodo en el que disputó 64 partidos oficiales con el Rebaño Sagrado.

Durante su etapa en Guadalajara, el atacante registró seis goles y nueve asistencias, siendo un jugador recurrente en el esquema del equipo, aunque con actuaciones que dividieron opiniones entre la afición.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7
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