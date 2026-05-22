El Apunte del Director: Pumas será campeón convirtiéndose en 'América'

Se transforma en aquello que juró combatir. Universidad hoy está lejos de ser un equipo ganador y espectacular con canteranos, rebelde, combativo. Pumas se salió con la suya ante Cruz Azul en la Final de Ida y está cerquísima de conquistar La Octava, aunque no con su esencia, sino con aquella que ha acusado sistemáticamente de su enemigo natural, el América.

El Club Universidad dejó de ser contestatario y perfeccionó la especialidad del influyentismo, sobre todo con nuestros árbitros. Tampoco ya se basa en futbolistas de Cantera, sino en jugar con ocho extranjeros, y se volvió especulador, ratonero. Y sólo así está a nada de ser campeón al fin.

AGRADEZCAN AL PRESIDENTE AURIAZUL

En la Final de Ida, el arbitraje terminó favoreciendo a Universidad, para sorpresa de nadie. Jugadas polémicas en las que el VAR no supo orientar al central; casualmente, los que dirigieron a Pumas en Semifinales son los que repitieron anoche, López Peñuelas y Diana Pérez, igual que pasará en la Vuelta.

El hombre al que la nación auriazul le debe agradecer es al presidente Luis Raúl González, quien la jugó de crack, logrando influir en la Comisión de Árbitros y FMF al gusto de Universidad, al puro estilo de lo que tanto acusaban del América. Cortados con la misma tijera. El futbol nuestro también se juega en la mesa y esa estrategia es válida para ser campeón.

CRUZ AZUL NO PESA TANTO EN FMF

La Máquina saltó al campo del Ciudad de los Deportes con el coraje de que la FMF y su Comisión de Árbitros sólo ayudaron a Pumas y no a Cruz Azul para acomodarles designaciones.

Similar a lo que pasó con Carrasquilla cuando rompió a Mier: La Liga MX le pidió a la directiva celeste no inconformarse; los cementeros accedieron y el Coco nunca recibió el justo castigo, siguió jugando mientras a Kevin le costó meses y seguramente, un Mundial. Vuelve a pesar la UNAM.

EFRAÍN, GENIO: EXHIBE AL ARBITRAJE Y LE AYUDAN

Efraín acusó anoche a Cruz Azul de ser el más beneficiado del arbitraje, aunque fue Pumas el que ordenó a la Comisión de Árbitros cambiarle silbante, y a La Máquina se lo negaron.

Juárez también hizo un recuento de lo que consideró errores a favor de los Cementeros en Liguilla, pero no recibirá multa de la FMF, pues ya están condicionados por la influencia de Universidad. Efra puede decir lo que quiera.

Y también hacer lo que le plazca. Anoche repitió aquella ‘Efra-señal’ de ‘acá hay hu*vos’ en la cancha azul y tampoco pasará nada. En Doña Fede también tienen justicia selectiva.

YO APUESTO POR EL MONARCA RATONERO

Tras salirse con la suya de la cancha del Ciudad de los Deportes con un empate sin goles y Keylor como figura, Pumas está a nada de ganar otra Liga MX en CU.