¿Alineación indebida del América? Esto dice el reglamento

El Clásico Capitalino entre América y Pumas dejó emociones, goles y, como suele ocurrir, polémica. En esta ocasión, la discusión se centró en una supuesta alineación indebida de las Águilas tras un confuso cambio que involucró a Miguel 'Shocker' Vázquez durante el segundo tiempo.

De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, la jugada generó especulación en redes sociales y entre aficionados; sin embargo, no existe tal irregularidad, ya que el movimiento fue avalado por el cuerpo arbitral en todo momento.

Miguel Vázquez, jugador de América | IMAGO7

La confusión ocurrió al minuto 62, cuando Sebastián Cáceres abandonó el terreno de juego tras recibir un golpe en la cabeza y ser atendido bajo el protocolo de conmoción. Esta situación permitió al América realizar un sexto cambio, conforme a lo establecido en el reglamento.

En ese contexto, Miguel Vázquez se acercó inicialmente para salir de cambio por Thiago Espinoza, e incluso el asistente arbitral mostró los dorsales correspondientes para ejecutar la sustitución. No obstante, la decisión se modificó antes de concretarse.

Sebastián Cáceres, jugador de América | IMAGO7

¿Qué pasó realmente con el cambio del América?

Instantes antes de que se completara el movimiento, el auxiliar Paulo Víctor intervino y pidió que Vázquez permaneciera en el campo. Finalmente, el cambio se realizó con la salida de otro jugador, quedando registrado oficialmente en la cédula arbitral.

El documento oficial del partido confirma que Miguel Vázquez nunca abandonó el terreno de juego, por lo que no se consumó ninguna sustitución irregular. En su lugar, el ingreso de Thiago Espinoza se dio por otro futbolista, lo que elimina cualquier posibilidad de alineación indebida.

Jugadores de América y Pumas en duelo de Liguilla de Clausura 2026 | IMAGO7

Esto dice el reglamento de la IFAB sobre las sustituciones

De acuerdo con las Reglas de Juego de la IFAB 2025/2026, específicamente en la Regla 3.3 sobre el procedimiento de sustitución, un cambio solo se considera efectivo cuando el suplente entra al terreno de juego.