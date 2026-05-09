La Catalina habla acerca de la construcción de su personaje: "Es del y para el pueblo"

La más reciente adquisición de AAA en el elenco femenino fue La Catalina, quien causó un impacto inmediato al dejar en claro que va en búsqueda del campeonato Reina de Reinas de Lady Flammer, pues su primera aparición se dio en el medio de la celebración de su largo reinado con el campeonato en su cintura.

Recientemente, en una entrevista para Diario RÉCORD, 'La Diva del Ring' ha dejado saber detalles al respecto de como será su paso por la empresa mexicana, además de la construcción del personaje, el cual adjudica a su papá, quien ha sido parte de la gran mayoría de su carrera.

La Catalina durante una lucha l INSTA: @lacatalinagar

La Catalina sobreexplotada

La llegada de La Catalina a AAA la ha dejado 'abrumada', pues en sus propias palabras, no ha tenido la oportunidad de comprender todo lo que ha sucedido, pues ha sido todo en muy poco tiempo y próximamente continuará su agenda apretada en la 'Caravana Estelar'

Nunca he trabajado sola, mi personaje siempre ha estado influenciado por mi papá; yo creo que es Catalina sobreexplotada, porque de chiquita yo era cheerleader, me gustaba el rosita, era muy niña, me gustaban las Barbies, no había nada de lucha. Pasamos por un proceso en donde hubo una buena vida de economía a momentos en donde no lo había, pero me enseñaron todo un recorrido para ser lo que hoy Catalina es, mi papá siempre me dice que mi personaje es del pueblo y para el pueblo

La Catalina sobre su llegada a AAA | EMILIANO CÁRDENAS

Además, también agregó que su papá ha tratado de ser un guía a lo largo de su carrera; sin embargo, también comprende que en la actualidad, será diferente la manera en la que se va a manejar, pues en su empresa actual las cosas se manejan de diferente manera y no solo depende de los luchadores lo que sus personajes harán.

Tal vez ahora será un poco diferente, pues hay gente creativa también dentro de los shows, pero la esencia de La Catalina, las luchas, la cumbia, lo latina que puedo ser va a seguir siendo

La Catalina con un campeonato l INSTA: @lacatalinagar

Su salida del CMLL fue una decisión tomada para crecer internacionalmente

La Catalina rompió el silencio sobre su salida del CMLL y negó categóricamente que existieran problemas internos o falta de reconocimiento dentro de la empresa. La luchadora chilena aseguró sentirse agradecida por la etapa que vivió en el Consejo, donde incluso recuperó su amor por la lucha libre y construyó una conexión especial con la afición mexicana.

La gladiadora reveló que la decisión de dejar el CMLL fue analizada durante varios meses, pues buscaba un nuevo reto que le permitiera seguir creciendo profesionalmente. Además, destacó que mantuvo el profesionalismo hasta el último día de su contrato antes de emprender una nueva etapa en su carrera.

Ahora como parte de AAA, La Catalina aseguró que su principal objetivo es obtener mayor proyección internacional y continuar superándose dentro de la industria. Incluso confesó que uno de sus “dream matches” es enfrentarse a Charlotte Flair, combate que espera concretar en algún momento de su carrera.