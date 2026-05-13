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Futbol

Redes 'explotan' contra Fanki en la compra de boletos para el partido Cruz Azul vs Chivas

Afición mexicana en el Estadio Banorte | MEXSPORT
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:14 - 12 mayo 2026
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El sitio de la boletera se ha caído por completo incluso momentos antes de comenzar la venta general

Para la gran mayoría de aficionados que han intentado acudir al Estadio Banorte para el partido de Cruz Azul en contra de Chivas, las cosas han salido mal, pues desde la fase de preventa exclusiva para cementeros los precios fueron equivocados, desenlazando en un reembolso obligado y en el cual incluso Profeco tuvo que intervenir.

A las 6 de la tarde del mismo martes 12 de mayo, la venta general tuvo lugar a través del sitio y de la app de Fanki; sin embargo, no se tuvo el éxito que se buscaba al tratar de conseguir boletos, desatando una gran cantidad de quejas por parte de los usuarios, quienes incluso acusan a la boletera de estar coludida con los revendedores.

Afición de Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué sucedió en la venta de boletos?

Pese a todo lo que había sucedido a lo largo del día, Fanki aún esperaba la venta general de boletos para la tarde noche del martes, pero eso terminaría siendo aún peor que lo que ya había sucedido, al menos para quienes trataban de conseguir boletos.

Desde unos minutos antes de que llegara la hora de la venta general, quienes trataban de ingresar a la página de la boletera no tenían éxito, ya que el mismo sitio no otorgaba el acceso, solamente mostraba que todo estaba saturado y arrojaba un error en general, pero aunque algunos aficionados sí podían ingresar, eso no significaba que pudieras comprar tu entrada sin problema.

Fanki deberá cubrir los gastos por el error en la venta de boletos | CAPTURA
Fanki deberá cubrir los gastos por el error en la venta de boletos | CAPTURA

Para ciertos aficionados que ya tenían los boletos en su poder, pagar no era posible, pues incluso los dejaba fuera de cualquier posibilidad de terminar la transacción o refrescaba la página sin que el usuario lo pidiera; todo esto hizo que se molestaran más en redes, con comentarios en los cuales incluso ya hay acusaciones importantes.

Para muchos de los fans, el no poder comprar sus boletos es algo que consideran se ha hecho a propósito, pues creen que los revendedores tienen que ver en esto y que están aliados con la misma boletera. La queja más común es acerca del no poder pagar cuando las entradas ya están en el poder del usuario, pero la falta de las mismas, no está muy lejana de serlo.

¿Un último intento?

Ni la aplicación ni el sitio de Fanki funcionaron para que los aficionados consiguieran sus boletos; sin embargo, a minutos de haber colapsado ambos sistemas, la app volvió a funcionar, pero solo por unos momentos, ya que al ingresar de nueva cuenta no dejaba seguir con el proceso de elección y mucho menos pagar los tickets elegidos.

Trabajador durante las obras de remodelación del Estadio Banorte | AP
Trabajador durante las obras de remodelación del Estadio Banorte | AP

Cruz Azul no ha anunciado el lleno absoluto, además de alguna respuesta a todas las quejas que se han mostrado en redes sociales por la poca posibilidad de comprar boletos. Se espera que el estadio esté lleno, incluso ante la posibilidad de lluvia en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

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