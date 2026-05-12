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Futbol

Cruz Azul y la maldición que no logra romper en Liguilla desde hace 13 años

José Paradela dándole el triunfo a Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:58 - 12 mayo 2026
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La Máquina buscará llegar a la Final del Clausura pese a tener que cerrar de visita

Cruz Azul llegará a la próxima serie de Liguilla con una deuda pendiente que arrastra desde hace más de una década. La Máquina suma 13 años sin lograr avanzar en una eliminatoria de la Liga MX cuando disputa el partido de vuelta en calidad de visitante.

La última vez que el conjunto cementero consiguió imponerse en esas condiciones fue en los Cuartos de Final del Clausura 2013. En aquella ocasión eliminó a Monarcas Morelia con un global de 4-3 y logró salir con vida de una serie lejos del Estadio Azul.

Cruz Azul tras la Final en el Clausura 2013

Desde entonces, el panorama ha sido completamente distinto. Cruz Azul ha disputado ocho eliminatorias cerrando fuera de casa y perdió todas.

La racha negativa comenzó apenas unos meses después de aquella victoria ante Morelia, cuando cayó en la Final del Clausura 2013 frente al América.

Raúl durante la Final ante Cruz Azul en el Clausura 2013 I MEXSPORT

Años más tarde volvieron los golpes en escenarios ajenos, los Cuartos de Final del Apertura 2017 otra vez contra las Águilas y las Semifinales del Apertura 2020 frente a Pumas, una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del club.

La lista siguió creciendo con las derrotas ante Tigres en los Cuartos de Final del Clausura 2022, Monterrey en el Apertura 2022 y nuevamente América en la Final del Clausura 2024.

Ni siquiera las campañas más recientes lograron romper la tendencia. En el Clausura 2025, La Máquina quedó fuera en semifinales frente al América y meses después repitió la historia en el Apertura 2025 ante Tigres, ambas series definidas lejos de casa.

Aaliyah Farmer y Deneisha Blackwood en el partido entre Tigres y Cruz Azul en Semifinales del Apertura 2025 | IMAGO 7
Aaliyah Farmer y Deneisha Blackwood en el partido entre Tigres y Cruz Azul en Semifinales del Apertura 2025 | IMAGO 7

Ahora, Cruz Azul buscará ir contra una estadística que lo persigue desde hace 13 años y romper una cadena de ocho eliminatorias consecutivas sin éxito cuando le toca cerrar como visitante en la Liguilla.

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