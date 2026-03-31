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México en el Mundial 2026: Así queda el Grupo A

México en el Mundial 2026: Así queda el Grupo A | RÉCORD
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 16:30 - 31 marzo 2026
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La Selección Mexicana ya tiene definido el panorama para el arranque de la Copa del Mundo

La Selección Mexicana ya tiene definido el panorama para el arranque del Mundial 2026. Tras el sorteo y el repechaje de la UEFA, quedó confirmado el acomodo del Grupo A, sector que encabezará como país anfitrión y que marcará el inicio de la Copa del Mundo más extensa de la historia.

Con ello, el combinado nacional conoce la ruta que deberá recorrer en la primera fase, misma que incluye su debut en el Estadio CDMX —antes Estadio Azteca— y una presentación en Guadalajara, además de la posibilidad de disputar rondas eliminatorias también en territorio mexicano.

La plana mayor de la Selección y de la FMF | @miseleccionmx

Debut en casa, presencia en Guadalajara y calendario definido

México abrirá oficialmente el torneo el 11 de junio, en el partido inaugural del Grupo A celebrado en el Estadio CDMX, tercer duelo inaugural mundialista que alberga el inmueble, ante Sudáfrica. Con esto se repetirá el juego inaugural que hubo en el Mundial del 2010 cuando los africanos fueron anfitriones.

Posteriormente, la Selección Nacional viajará a Guadalajara, donde disputará el encuentro ante Corea del Sur de la Fase de Grupos en el Estadio Akron el 18 de junio. Esta será la tercera ocasión que estas dos selecciones se encuentren en la justa mundialista. En las dos ediciones anteriores el Tri se llevó la victoria (3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018)

Finalmente el Tri regresará a la capital para su tercer compromiso de grupos, ante el ganador del Repechaje UEFA D, que en este caso fue el dos veces subcampeón del mundo República Checa, el 24 de junio, también en el Estadio CDMX. La combinación de resultados determinará si México vuelve a jugar en esta sede en rondas posteriores.

México festeja | IMAGO7

Calendario de la Fase de Grupos de México Mundial 2026 

  • 11 de junio – Estadio Azteca, CDMX | Jornada 1 | Mexico vs Sudáfrica

  • 18 de junio – Estadio Akron, Guadalajara | Jornada 2 | México vs Corea del Sur

  • 24 de junio – Estadio Azteca, CDMX | Jornada 3 | México vs Chequia

Un posible camino largo en la Ciudad de México

De finalizar como líder del Grupo A, México jugaría en el Estadio CDMX los Dieciseisavos de Final, programados para el 30 de junio. En caso de avanzar, también podría disputar en la misma sede los Octavos de Final, el 5 de julio, lo que abriría la posibilidad de que el equipo nacional dispute hasta cuatro partidos en la Ciudad de México.

Este escenario convierte al recinto capitalino en uno de los puntos más relevantes del Mundial 2026, tanto por su peso histórico como por su rol en el desarrollo deportivo del anfitrión.

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