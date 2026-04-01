Copa del Mundo 2026: Estos son los partidos que se jugarán en México en la Fase de Grupos

Tras la presentación oficial del calendario de la Copa del Mundo 2026, FIFA confirmó los partidos que tendrán lugar en territorio mexicano. Con sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el país será protagonista de algunos de los encuentros más atractivos de la Fase de Grupos, incluyendo el duelo inaugural y posibles apariciones de figuras como Cristiano Ronaldo o James Rodríguez.

A continuación, el detalle por ciudad:

Trofeo del Mundial

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en CDMX?

La capital mexicana será escenario de tres partidos en la Fase de Grupos y tendrá el honor de inaugurar la Copa del Mundo. Además, contará con otros dos partidos en la fase de eliminación directa, uno en 16vos y otro más en Octavos.



11 de junio – Estadio Ciudad de México*

México vs Sudáfrica (juego inaugural del Mundial, Grupo A) (13:00 horas del centro de México)



17 de junio – Estadio Ciudad de México*

Colombia vs Uzbekistán (20:00 horas del centro de México)



24 de junio – Estadio Ciudad de México*

México vs República Checa (cierre del Grupo A para el Tricolor) (19:00 horas del centro de México)

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Guadalajara?

Guadalajara recibirá cuatro encuentros, incluido el segundo partido de la Selección Mexicana y posibles compromisos de Portugal o Colombia. Todos estos juegos serán durante la Fase de Grupos



11 de junio – Estadio Guadalajara*

Corea del Sur vs República Checa (Grupo A) (20:00 horas del centro de México)



18 de junio – Estadio Guadalajara*

México vs República de Corea (segundo partido del Tricolor en la Fase de Grupos) (19:00 horas del centro de México)



23 de junio – Estadio Guadalajara*

Colombia vs República Democrática del Congo, dentro del Grupo K (20:00 horas del centro de México)



26 de junio – Estadio Guadalajara*

España vs Uruguay (18:00 horas del centro de México)

En el Estadio Akron se jugará una de las series de Repechaje | MEXSPORT

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Monterrey?

La Sultana del Norte recibirá enfrentamientos del Grupo F y el duelo que cerrará el Grupo A. Asimismo, el estadio contará con un enfrentamiento de 16vos de Final.



14 de junio – Estadio Monterrey*

Suecia vs Túnez (20:00 horas del centro de México)



20 de junio – Estadio Monterrey*

Japón vs Túnez (20:00 horas del centro de México)



24 de junio – Estadio Monterrey*

Sudáfrica vs República de Corea (cierre del Grupo A) (19:00 horas del centro de México)