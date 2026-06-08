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NFL

L’Jarius Sneed firma con los Kansas City Chiefs para la temporada 2026

Titans finalizan acuerdo con los Chiefs para adquirir al esquinero L'Jarius Sneed | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 15:09 - 08 junio 2026
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Los Chiefs han decidido traer de vuelta a uno de los viejos pilares de su dinastía

Luego de que se reportara una reunión clave con la directiva, los agentes del jugador confirmaron que el cornerback estrella L’Jarius Sneed está de regreso en Kansas City tras firmar un contrato por un año y hasta 5 millones de dólares.

El esquinero fue una pieza fundamental para el coordinador defensivo Steve Spagnuolo en las conquistas de los Super Bowl LVII y LVIII. Sin embargo, tras la temporada 2023, Sneed buscó asegurar el futuro y firmó un millonario acuerdo de cuatro años y 76.4 millones de dólares con los Tennessee Titans.

L’Jarius Sneed con Titans l Instagram: @sneed_

Lamentablemente, las lesiones mermaron su paso por Tennessee, donde solo pudo iniciar 12 partidos en dos años, lo que provocó su corte definitivo el pasado mes de marzo de 2026.

Experiencia pura

A pesar de que los Chiefs reforzaron su defensiva en el Draft de la NFL 2026, seleccionando al cotizado esquinero Mansoor Delane, la gerencia comandada por Brett Veach sabe perfectamente que en la AFC nunca sobran las manos. Con el regreso de Sneed, Kansas City no solo recupera a un hombre que conoce a la perfección el sistema, sino a un auténtico perro de presa para los momentos de máxima presión.

Chiefs NFL l Instagram: @sneed_

Ahora, con un contrato de bajo riesgo y alto beneficio económico, Sneed buscará revancha personal, dejar atrás las lesiones y demostrar que a sus 29 años todavía tiene el nivel para ayudar a Patrick Mahomes y compañía a buscar otro anillo de Super Bowl.

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