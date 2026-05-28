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“Nos mantiene en un estándar”: Patrick Mahomes sobre el liderazgo de Eric Bieniemy con los Chiefs

Patrick Mahomes no ira al Pro Bowl | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 16:52 - 28 mayo 2026
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Mahomes reconoce el trabajo de su coordinador ofensivo

Después de una temporada difícil con Kansas City, Patrick Mahomes anunció en una conferencia de prensa la emoción que tiene al compartir el campo una temporada más con sus compañeros, y destacó el trabajo que hace Eric Bieniemy en la dirección del equipo ofensivo.

Mahomes mencionó que E.B. ha sido la persona que mantiene la confianza y la unión de la ofensiva, además destacó que gracias a su exigencia en el primer entrenamiento pudo correr y hacerlo sentir listo.

Y creo que lo puedes sentir incluso en la sala de reuniones. La manera en que se mantiene, con la confianza que se mantiene, creo que te centra en lo que estás aprendiendo, en los pequeños detalles de cosas.

¿Por qué Mahomes no podía entrenar?

El mal cierre de la temporada de Mahomes fue derivado de una lesión en juego frente a los Chargers, en el que el equipo de los Chiefs perdió las esperanzas de llegar a playoffs. Su recuperación esta en duda, sin embargo, en las ultimas semanas de mayo se presentó a los primeros entrenamientos.

Patrick Mahomes, QB de Kansas City Chiefs | AP

El trabajo de Bieniemy

Durante su primera etapa en la dirección ofensiva de Bieniemy, en los años 2018-2022, el equipo rompió récords terminando en el top 3 de mejores ofensivas de la temporada.

Mahomes durante el juego | AP

Temporada 2018-2022

  • Puntos por partido: 29.8 (Líder en la NFL)

  • Yardas por partido: 409.5 (Líder en la NFL)

  • Yardas aéreas por partido: 293.4 (Líder en la NFL)

  • Yardas terrestres por partido: 116.1 (Top 10 en la NFL)

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