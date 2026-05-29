La oferta que recibió Jonathan Dos Santos para continuar con América

Tiempos de renovación vienen en Coapa. Después de dos torneos consecutivos sin superar Cuartos de Final en la Liga MX, América ya empieza a planificar la próxima temporada. En ese contexto, uno de los futbolistas que está en el centro de la discusión es Jonathan Dos Santos.

El mediocampista finalizó contrato después del Clausura 2026 y todavía analiza lo que hará a continuación en su carrera deportiva. Al respecto, Carlos Ponce de León señaló en el programa de Los Infiltrados que el jugador recibió una propuesta para continuar en el club, aunque ya no como futbolista.

¿Qué propuesta recibió Jonathan Dos Santos en América?

Según informó Ponce de León, "Dos Santos está meditando el retiro porque ya se le acabó el contrato". No obstante, señaló que tras el último torneo, al momento de despedirse de André Jardine, el estratega le cuestionó a Jonathan qué pensaba hacer y el mediocampista aseguró que apenas lo iba a analizar.

André Jardine con Jonathan Dos Santos en la Supercopa 2024 | IMAGO 7

"Y Jardine le dijo '¿Y no te gustaría ser técnico? Y él (Jonathan) dijo, es algo de lo que está en mis opciones de ruta, de vida profesional", comentó Ponce de León, quien especificó que Dos Santos no ha pedido renovar y ni siquiera se ha sentado a renegociar con el club otra posible extensión.

Añadió que Jardine le preguntó que si le gustaría integrar el cuerpo técnico de América, el cual no contará con Paulo Víctor, quien precisamente acompañó al estratega brasileño por última vez en el pasado Clausura 2026. "Entonces, esa es una propuesta interesante", finalizó Ponce de León.

André Jardine y Jonathan Dos Santos con América en el Apertura 2024 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Puede Jonathan Dos Santos ser asistente en América?

En ese mismo tenor, Alberto Bernard aclaró que Dos Santos no necesita completar todo el curso de entrenador para sumarse como auxiliar. "Necesitas dos módulos, no necesitas los cuatro módilos, con dos o tres ya lo tienes. O sea, a lo que voy es que no tiene que esperar dos años, sino que puede estar cursando el primero y por cursar el segundo y puesde inscribirse".