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Basquetbol

Travis Kelce y Taylor Swift ponen ambiente en el Juego 3 entre Cleveland y New York

Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, estuvo en el Rocket Arena durante el Cleveland Cavaliers vs New York Knicks
Associated Press (AP) 20:26 - 23 mayo 2026
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El ala cerrada de los Kansas City Chiefs estuvo en primera fila junto a su pareja

La superestrella del pop asistió al Juego 3 de las Finales de la Conferencia Este entre los Cavaliers y los Knicks de Nueva York el sábado y se sentó a pie de cancha junto con su prometido Travis Kelce, el tight end de los Chiefs de Kansas City, quien es oriundo de Cleveland.

Swift y Kelce, quien recientemente firmó un contrato de 3 años y 54 millones de dólares con los Chiefs, tomaron asiento en el Rocket Arena poco antes del salto inicial. Su aparición causó revuelo, ya que los aficionados reaccionaron al ver a la poderosa pareja.

Travis Kelce, de Kansas City Chiefs, y Taylor Swift | AP

Kelce no tardó en acomodarse y se mostró efusivo mientras animaba a los Cavs.

Swift se convirtió en una presencia habitual en los partidos como local de los Chiefs cuando comenzó a salir con Kelce hace unos años. También lo acompañó al Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Estadio de los Yankees en 2024.

Travis Kelce, de Kansas City Chiefs, y Taylor Swift | AP

Kelce ha asistido a partidos de los Cavs en el pasado y fue homenajeado en Cleveland junto con su hermano, Jason, exjugador de los Eagles de Filadelfia, con unos muñecos cabezones en 2024.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso el año pasado y hay reportes de que se casarán en algún momento de este verano.

Los Knicks tienen ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete juegos después de ganar dos veces en el Madison Square Garden.

Travis Kelce, de Kansas City Chiefs, y Taylor Swift | AP
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