Fernando Vargas rompe el silencio tras asalto en carretera: ‘Temo por mi seguridad

Una verdadera historia de terror fue la que vivió el periodista y cronista deportivo Fernando Vargas, quien la noche de este martes 19 de mayo sufrió un violento asalto que quedó completamente captado en vivo, mientras realizaba un enlace para el programa Activo Deportes.

En exclusiva para RÉCORD, el también director de comunicación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México reveló el temor que ahora siente por su seguridad y la impotencia que le dejó haber sido ignorado por elementos de la Guardia Nacional cuando solicitó ayuda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche sobre una autopista que cruza el municipio de Temixco. Fernando se detuvo en una gasolinera para realizar un enlace televisivo cuando, de pronto, un sujeto abrió la puerta de su vehículo y lo amenazó con un arma, mientras otros dos delincuentes hacían lo mismo con su esposa y sus hijos.

Fernando Vargas es víctima de asalto armado durante cobertura en vivo; todo quedó grabado. / RS

“Venía en compañía de mi esposa y de mis dos hijos, de 10 y 8 años. Me detuve para hacer un enlace, en teoría, en un lugar seguro, en una autopista donde pagas un servicio supuestamente por seguridad”, relató indignado el periodista especializado en basquetbol.

Sin embargo, esos minutos se volvieron eternos cuando los asaltantes no tuvieron piedad y apuntaron también contra los menores, quienes, en su inocencia, solo querían rescatar sus juguetes.

“Encañonan a mis hijos, encañonan a mi esposa. El mayor le dice a uno de los asaltantes si le permite bajar sus muñecos y lo encañonan. Fue una historia de terror”, recordó todavía atemorizado.

Fernando Vargas habló sobre el asalto vivido en su coche | INSTAGRAM

Vargas explicó que pidió apoyo al 911 y posteriormente elementos de la policía municipal acudieron a auxiliarlos. No obstante, aseguró que también había presencia de la Guardia Nacional en el lugar, pues varios elementos llegaron a una tienda cercana para comprar comida, pero ignoraron las peticiones de ayuda de él y su familia.

“Yo pensé que en algún momento nos podrían auxiliar, pero la realidad es que no fue así. Intentamos hablar con el comandante y hoy no entiendo para qué está la Guardia Nacional”, compartió con impotencia.

Pero la pesadilla no terminó ahí. A Fernando lo despojaron de todas sus pertenencias y, al acudir a la fiscalía para levantar la denuncia por el robo del vehículo, le solicitaron datos que no recordaba de memoria, como la póliza del seguro y el número de motor, por lo que únicamente pudo realizar una denuncia civil.

El periodista Fernando Vargas revivió su asalto | INSTAGRAM

Entre lo robado también se encontraban documentos con información personal, situación que ahora lo mantiene preocupado ante un posible mal uso de sus datos.

“Te voy a ser honesto, temo por mi seguridad. Quiero que ahí quede la situación. Lo perdido es económico, meramente, pero la vida de mis hijos y de mi esposa no se compara. Hoy agradezco estar vivo”, agregó.

Finalmente, Fernando lamentó que esta situación ocurra a tan pocos días de la Copa del Mundo de 2026 y consideró que, al tratarse de un periodista mexicano, las autoridades no le dieron la atención necesaria.