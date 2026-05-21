A 21 días: Jorge Campos rompió paradigmas al ser el primer portero en utilizar un uniforme multicolor en un Mundial, lo hizo en EE UU 1994

Sol, arena y playa. Balón, guantes y carisma. México, Pumas, Universidad. Englobar a Jorge Campos en adjetivos es poco, pues el arquero mexicano se convirtió en un símbolo del balompié azteca por sus actuaciones memorables, pero también por sus uniformes peculiares.

El Puerto de Acapulco le dio al mundo uno de sus hijos pródigos, uno que se convirtió en parte primordial de la identidad colectiva del estado de Guerrero. El Brody conquistó a todo México y derrochó talento por las canchas de nuestro país, aunque para los más jóvenes, Campos también impuso moda.

En el principio de la década de los noventas, el multifacético jugador comenzó a dar esbozos de su calidad como delantero, sin embargo, también lo hizo como arquero. Después de tomar y hacer suya la portería del Club Universidad Nacional, el ahora Inmortal y Daniel Ríos -fundador de la marca ACA Sports- comenzaron una prolífica relación de uniformes para arquero, los cuales no eran los más estéticos, pero sí los más icónicos.

Jorge Campos | MEXSPORT

Estados Unidos 1994: el escaparate de Campos

La tela rosada con rombos y demás colores chillones se convirtió en un habitué en las canchas mexicanas, pero el Brody elevó hasta la estratosfera su estatus de gurú de la moda. En el Mundial de Estados Unidos 1994, la Selección Mexicana regresó a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia, por lo que lo hicieron en grande.

Además de contar con las más grandes figuras de la época, México llegó a la justa veraniega con ganas de trascender y dejar atrás el estigma de no ganar fuera de casa, en uno de los grupos más complicados de todo el Mundial.

El 19 de junio de 1994 comenzó la aventura del Tricolor en Estados Unidos, en RFK Memorial Stadium, en Washington D.C., ante Noruega. Pese a que el equipo dirigido por Miguel Mejía Barón no pudo contener a los vikingos, Jorge Campos llamó la atención al entrar al rectángulo verde con un amarillo neón y distintos rombos multicolores, siendo el primer arquero en utilizar un uniforme multicolor en la historia de las Copas del Mundo.

Jorge Campos | MEXSPORT

¿Cuál es el origen de sus uniformes?

El arte es subjetivo, por lo que aunque varios tildaron de feos los uniformes, otros cuantos -me incluyo- lo consideran digno de una pasarela de moda en París. El origen del jersey de Campos no estuvo destinado en un principio para él, sino para Adrián Chávez; el arquero del América en ese entonces rechazó la oferta.

Después del desaire de Chávez, Daniel Ríos se reunió con Jorge Campos y le mostró un boceto; el Brody intervinó con los rombos y el resto es historia. A 21 días del Mundial, recordamos como el eterno portero mexicano enamoró al mundo con un arte directo desde La Quebrada.