¿Nuevo fichaje? Jorge Campos a las Águilas

El Inmortal encendió las redes con su anuncio: Jorge Campos confirmó que ahora es parte de las Águilas, en un posteo que subió a redes sociales. ¿De qué se trata?

El histórico portero mexicano publicó un video en su nueva cuenta oficial de Instagram en el que adelanta: “¿Saben qué? Pasó algo increíble, algo que no me lo esperaba: soy parte de las Águilas”, lo que despertó dudas entre la afición.

EL INMORTAL SE PREPARÓ PARA SER DIRECTIVO

Campos, hoy empresario y comentarista de TV Azteca, se ha estado preparando para ser directivo, además de que en algún momento buscó ser Director Técnico, sobretodo en aquella etapa en la que acompañó a Ricardo Lavolpe como auxiliar durante la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Jorge Campos | IMAGO7