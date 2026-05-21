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Futbol

Agenda deportiva de hoy jueves 21 de mayo

Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026 | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:37 - 20 mayo 2026
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Final de Ida de Liga MX: Cruz Azul vs. Pumas

La gran Final del Clausura 2026 arranca esta noche con el primer capítulo entre Cruz Azul y Pumas. La Máquina buscará aprovechar el momento anímico tras eliminar al Chivas, mientras que los universitarios intentarán dar el primer golpe rumbo al título.

  • Hora: 8:00 PM (tiempo del centro de México)

Daniel Quintero Huitrón vuelve a pitar un Pumas vs Cruz Azul en el Clausura 2026 | Imago7

NBA: Knicks y Cavaliers disputan el Juego 2 de las Finales del Este

Las Finales de la Conferencia Este continúan esta noche con el Juego 2 entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers. Nueva York llega con ventaja de 1-0 en la serie tras imponerse en el primer duelo.

  • Hora: 6:00 PM (tiempo del centro de México)

Los Knicks jugaron por primera vez desde el 10 de mayo | AP
Los Knicks jugaron por primera vez desde el 10 de mayo | AP

MLB: Yankees y Blue Jays protagonizan duelo divisional

New York Yankees se enfrentan esta tarde a los Toronto Blue Jays en un duelo clave dentro de la División Este de la Liga Americana.

  • Hora: 5:05 PM (tiempo del centro de México)

Yankees de Nueva York I AP

Bundesliga: Wolfsburgo y Paderborn pelean por un lugar en Primera

VfL Wolfsburg y SC Paderborn 07 disputan el play-off por el descenso de la Bundesliga, en una serie que definirá quién jugará la próxima temporada en la máxima categoría del futbol alemán.

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