Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡9 defensas y contando! Penta vence a Rey Mysterio y mantiene el Campeonato Intercontinental

Penta retiene su Campeonato IC ante Rey Mysterio | CAPTURA DE PANTALLA WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:43 - 08 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El luchador mexicano continúa dominando WWE y ya suma nueve defensas exitosas desde que conquistó el título en marzo

Penta sigue escribiendo una historia dorada en WWE. El luchador mexicano volvió a demostrar por qué es uno de los campeones más sólidos de la empresa al derrotar a Rey Mysterio y retener el Campeonato Intercontinental en una lucha que enfrentó a dos de las máximas figuras latinas del entretenimiento deportivo.

Con esta victoria, el oriundo de Ecatepec alcanzó su novena defensa exitosa televisada desde que conquistó el título el pasado 2 de marzo de 2026, consolidándose como uno de los campeones más dominantes de la actualidad.

La lucha ante Rey Mysterio representaba uno de los retos más importantes de su reinado debido a la experiencia y el legado del miembro del Salón de la Fama. Sin embargo, Penta logró imponerse y mantener el cinturón en su poder.

Penta hablando con Rey Mysterio tras retener su título | WWE

Penta sigue construyendo un reinado histórico

Desde que se convirtió en Campeón Intercontinental, el mexicano ha superado a una larga lista de contendientes, demostrando su capacidad para defender el campeonato ante estilos muy diferentes.

Su camino como monarca comenzó con una victoria sobre El Grande Americano el 9 de marzo, seguida por defensas exitosas ante Dragon Lee, Dominik Mysterio y Kofi Kingston durante las semanas posteriores.

También logró retener frente a El Hijo del Vikingo y salió victorioso de una exigente lucha de escaleras en WrestleMania 42, donde puso en juego el campeonato contra Dragon Lee, JD McDonagh, Je'Von Evans, Rey Mysterio y Rusev.

Penta ha sido campeón por más de 80 días | wwe.com

Nueve defensas y nadie logra destronarlo

Tras WrestleMania, Penta continuó ampliando su dominio sobre la división al derrotar a Ethan Page el 23 de mayo y a Je'Von Evans el 26 de mayo.

Penta disfruta de su triunfo ante Je'von Evans | wwe.com

Ahora, con su triunfo sobre Rey Mysterio este 8 de junio, el mexicano llegó a nueve defensas exitosas televisadas de su Campeonato Intercontinental, una cifra que confirma el gran momento que atraviesa dentro de WWE.

Defensas de Penta como Campeón Intercontinental:

  • El Grande Americano (9 de marzo)

  • Dragon Lee (16 de marzo)

  • Dominik Mysterio (23 de marzo)

  • Kofi Kingston (30 de marzo)

  • El Hijo del Vikingo (11 de abril)

  • WrestleMania 42 (Lucha de Escaleras)

  • Ethan Page (23 de mayo)

  • Je'Von Evans (26 de mayo)

  • Rey Mysterio (8 de junio)

Con cada defensa, Penta continúa fortaleciendo su legado en WWE y dejando claro que, por ahora, nadie ha encontrado la fórmula para quitarle el Campeonato Intercontinental.

Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA
Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA
Lo Último
17:36 ¿Johan Vásquez y Julián Quiñones juntos en Arabia? Míchel revela el interés por el central
17:29 ¡Amenazan con caos! Dueños de palcos se unen a las protestas previas al Mundial 2026
17:25 Hoy No Circula martes 9 de junio de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:24 Copropietario de West Ham recibió denuncias por coerción sexual
17:08 ¡Ganaron de milagro! Países Bajos sufre de más ante Uzbekistán y deja dudas previo al Mundial
17:01 ¡Ambiente mundialista! Aficionados de Brasil presentes en Puebla para duelo entre España y Perú
16:57 ¡Samba en Puebla! Afición brasileña presente en el amistoso entre España y Perú
16:47 'Loco' Abreu hace polémica elección en su ranking histórico: Brasil por encima de Uruguay
16:47 El estremecedor drama familiar de Ronald Koeman a días del Mundial 2026
16:39 Japón deja Monterrey y viaja a Estados Unidos para continuar su preparación mundialista