¡9 defensas y contando! Penta vence a Rey Mysterio y mantiene el Campeonato Intercontinental

Penta sigue escribiendo una historia dorada en WWE. El luchador mexicano volvió a demostrar por qué es uno de los campeones más sólidos de la empresa al derrotar a Rey Mysterio y retener el Campeonato Intercontinental en una lucha que enfrentó a dos de las máximas figuras latinas del entretenimiento deportivo.

Con esta victoria, el oriundo de Ecatepec alcanzó su novena defensa exitosa televisada desde que conquistó el título el pasado 2 de marzo de 2026, consolidándose como uno de los campeones más dominantes de la actualidad.

La lucha ante Rey Mysterio representaba uno de los retos más importantes de su reinado debido a la experiencia y el legado del miembro del Salón de la Fama. Sin embargo, Penta logró imponerse y mantener el cinturón en su poder.

Penta hablando con Rey Mysterio tras retener su título | WWE

Penta sigue construyendo un reinado histórico

Desde que se convirtió en Campeón Intercontinental, el mexicano ha superado a una larga lista de contendientes, demostrando su capacidad para defender el campeonato ante estilos muy diferentes.

Su camino como monarca comenzó con una victoria sobre El Grande Americano el 9 de marzo, seguida por defensas exitosas ante Dragon Lee, Dominik Mysterio y Kofi Kingston durante las semanas posteriores.

También logró retener frente a El Hijo del Vikingo y salió victorioso de una exigente lucha de escaleras en WrestleMania 42, donde puso en juego el campeonato contra Dragon Lee, JD McDonagh, Je'Von Evans, Rey Mysterio y Rusev.

Penta ha sido campeón por más de 80 días | wwe.com

Nueve defensas y nadie logra destronarlo

Tras WrestleMania, Penta continuó ampliando su dominio sobre la división al derrotar a Ethan Page el 23 de mayo y a Je'Von Evans el 26 de mayo.

Penta disfruta de su triunfo ante Je'von Evans | wwe.com

Ahora, con su triunfo sobre Rey Mysterio este 8 de junio, el mexicano llegó a nueve defensas exitosas televisadas de su Campeonato Intercontinental, una cifra que confirma el gran momento que atraviesa dentro de WWE.

Defensas de Penta como Campeón Intercontinental:

El Grande Americano (9 de marzo)

Dragon Lee (16 de marzo)

Dominik Mysterio (23 de marzo)

Kofi Kingston (30 de marzo)

El Hijo del Vikingo (11 de abril)

WrestleMania 42 (Lucha de Escaleras)

Ethan Page (23 de mayo)

Je'Von Evans (26 de mayo)

Rey Mysterio (8 de junio)

Con cada defensa, Penta continúa fortaleciendo su legado en WWE y dejando claro que, por ahora, nadie ha encontrado la fórmula para quitarle el Campeonato Intercontinental.