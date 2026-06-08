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Lucha

¡Ya ni el GTA! WWE vuelve a mover Money in the Bank 2026; cambia de fecha por tercera ocasión

Money in the Bank cambia de fecha por 3era vez | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:30 - 08 junio 2026
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El evento premium de WWE pasó de agosto a septiembre y ahora se celebrará el próximo 10 de octubre en Nueva Orleans

Parece que no solo los videojuegos y películas sufren retrasos. WWE anunció un nuevo cambio de fecha para Money in the Bank 2026, marcando la tercera reprogramación del evento en los últimos meses y provocando reacciones entre los aficionados.

A través de un comunicado conjunto con la Greater New Orleans Sports Foundation y Legends Global, la empresa confirmó que el Premium Live Event se llevará a cabo finalmente el sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans.

La noticia llamó la atención debido a que el evento ya había sufrido modificaciones previas en su calendario, algo poco habitual para uno de los espectáculos más importantes del año dentro de WWE.

Liv Morgan celebrando su triunfo en Money in the Bank | TWITTER: @YaOnlyLivvOnce

Money in the Bank ha cambiado de fecha en tres ocasiones

La primera fecha anunciada por la compañía para albergar el evento fue el 29 de agosto de 2026. Posteriormente, WWE decidió moverlo al 6 de septiembre, antes de realizar un nuevo ajuste que terminó colocándolo en el 10 de octubre.

Con ello, Money in the Bank acumula tres fechas distintas antes de llegar a una versión definitiva, situación que llevó a varios aficionados a comparar los constantes cambios con los retrasos que han sufrido algunos videojuegos de gran expectativa.

Pese a la modificación, la sede se mantiene sin cambios y será Nueva Orleans la ciudad encargada de recibir uno de los eventos más relevantes del calendario de WWE.

WWE Money in the Bank 2024: Cartelera, horario, transmisión y todo lo que debes saber | WWE

Un evento clave rumbo a WrestleMania 43

Money in the Bank es uno de los Premium Live Events más importantes de la empresa debido a las tradicionales luchas de escaleras, donde los ganadores obtienen un contrato que les garantiza una oportunidad titular en cualquier momento durante todo el año.

A lo largo de la historia, el maletín ha sido utilizado para protagonizar algunos de los momentos más memorables de WWE, convirtiendo al evento en una parada obligada dentro del camino hacia WrestleMania.

De momento, WWE prepara el camino de cara a SummerSlam 2026 en Minneapolis, Minnesota; el primero que se hará en dos noches, evento que dará paso a eventos como Money in the Bank meses más adelante en la programación. 

Poster Oficial de Summerslam 2026 l WWE
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