Christian Eriksen afirma estar bien, tras recibir el alta médica luego del susto vivido ante Ucrania

Después de horas de incertidumbre y preocupación en el mundo del futbol, Christian Eriksen rompió el silencio para informar sobre su estado de salud.

El mediocampista de Dinamarca recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio recuperándose tras el desmayo que sufrió durante el amistoso frente a Ucrania este domingo.

Accidente de Christian Eriksen | AP

¿Cómo se encuentra Christian Eriksen tras el desmayo sufrido ante Ucrania?

A través de un mensaje dirigido a los aficionados, el futbolista agradeció las muestras de apoyo recibidas y confirmó que las evaluaciones médicas arrojaron resultados alentadores.

"Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente se imaginarán, la descarga de mi DAI tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles que esta situación fue diferente a la de 2021", comentó con su publicación.

Las palabras del jugador ayudaron a calmar la preocupación generada por el incidente, especialmente por el antecedente ocurrido durante la Eurocopa de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido ante Finlandia y tuvo que ser reanimado sobre el terreno de juego.

Accidente de Christian Eriksen | AP

¿Qué dijo Eriksen sobre su recuperación y el trabajo de los médicos?

El futbolista también aprovechó el mensaje para agradecer la rápida intervención de quienes lo auxiliaron en el estadio y de los especialistas que han seguido de cerca su condición cardíaca desde hace varios años.

"Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años", sostuvo el mediocampista.

Christian Eriksen, jugador de Dinamarca | AP