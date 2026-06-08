Christian Eriksen evoluciona favorablemente tras desplomarse en amistoso de Dinamarca

Momentos de tensión se vivieron durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania luego de que Christian Eriksen se desplomara sobre el terreno de juego, provocando preocupación entre aficionados, jugadores y cuerpos técnicos debido a los antecedentes médicos del futbolista.

Afortunadamente, la situación parece estar bajo control. De acuerdo con información compartida por la Federación Danesa de Futbol, el volante de 34 años permanece consciente, estable y acompañado por sus familiares en el Hospital Universitario de Odense, donde continúa siendo evaluado por especialistas.

Christian Eriksen, jugador de Dinamarca | AP

Eriksen podría abandonar el hospital en los próximos días

Las primeras actualizaciones sobre el estado de salud del futbolista han sido alentadoras. Los médicos que atienden al jugador mantienen una perspectiva positiva y consideran que podría recibir el alta médica en breve para continuar su recuperación fuera del hospital.

El incidente ocurrió al minuto 65 del encuentro, cuando Eriksen mostró signos de malestar antes de caer al césped. La rápida intervención del equipo médico de la selección danesa permitió estabilizarlo en cuestión de minutos y recuperar su estado de conciencia.

Posteriormente, el futbolista pudo comunicarse con los especialistas antes de abandonar el campo para ser trasladado a un centro médico, mientras que el encuentro fue suspendido de manera definitiva.

Accidente de Christian Eriksen | AP

El recuerdo del paro cardíaco que sufrió en la Eurocopa

La preocupación generada por este episodio estuvo directamente relacionada con lo ocurrido durante la Eurocopa de 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia.

Tras aquel incidente, el mediocampista retomó su carrera profesional gracias a la implantación de un desfibrilador automático, dispositivo diseñado para actuar en situaciones de emergencia cardíaca y que le ha permitido continuar compitiendo al más alto nivel bajo supervisión médica constante.

Aunque el susto fue mayúsculo, los reportes más recientes apuntan a una evolución favorable del futbolista, quien se mantiene bajo observación mientras se realizan estudios adicionales para determinar las causas exactas del desvanecimiento.