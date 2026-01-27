Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Necaxa lanza sudadera de Deadpool y desata ‘oleada’ de crítica

Afición del Necaxa en el Victoria l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 14:20 - 27 enero 2026
Aficionados piden refuerzos y enfoque en la Femenil

El Necaxa volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras presentar su nueva colección inspirada en Deadpool, el popular personaje del universo Marvel. La pieza es una sudadera la imagen del antihéroe, fue lanzada como parte de la estrategia de mercadotecnia del club para fortalecer su marca y atraer nuevas audiencias más allá del ámbito estrictamente deportivo.

La prenda destaca un diseño llamativo, en el que predominan los colores rojo y negro, además de gráficos y referencias directas al personaje. Desde el club, la iniciativa fue presentada como una propuesta innovadora que mezcla fútbol y cultura pop, alineada con las tendencias actuales del entretenimiento y el consumo deportivo.

Comentarios de usuarios l X:ClubNecaxa

Comentarios Negativos

Sin embargo, el lanzamiento no fue recibido de manera unánime por la afición. En la red social X (antes Twitter),  seguidores del Necaxa manifestaron su inconformidad casi de inmediato, cuestionando la pertinencia de asociar la identidad histórica del club con un personaje de ficción ajeno a su tradición.

Entre los principales reclamos expresados por los aficionados destacan las críticas al lanzamiento, al que calificaron como negativo debido a su descontento por lo que consideran una distracción frente a los temas deportivos. Algunos usuarios señalaron que el club debería priorizar refuerzos y resultados en la cancha antes que lanzamientos comerciales.

Jugador del Necaxa l X:ClubNecaxa

También hubo quienes consideraron que la colección responde más a intereses comerciales que a un verdadero vínculo con la afición. En ese sentido, varios comentarios en X apuntaron a que necesitan otras área de enfoque principalmente en los deportivo.

Pese a la oleada de críticas, un sector menor de la afición defendió la iniciativa, argumentando que se trata de una edición especial y opcional, pensada para públicos distintos. Estos usuarios destacaron que el fútbol moderno exige nuevas formas de conexión con las generaciones jóvenes y con mercados alternativos.

¿Qué dijeron lo usuarios?

“Muchos jersey y diseños. Nada de campeonatos. Mercenarios, quieran tantito tan siquiera a este club!!”, “Un extremo por izquierda que hace mucha falta”, “De verdad que sentido tiene tener un equipo femenil si no las apoya sus dueños @e_tinajero@santitinajero y sus Directores Deportivos @josehanan @claark23 nada más arrastran el nombre de mi #Necaxa mejor apoyen a la femenil”, resaltaron.

La polémica en torno a la colección inspirada en Deadpool deja claro que, más allá del impacto comercial, el Necaxa enfrenta el reto de equilibrar la innovación con el respeto a su historia. La respuesta de la afición en X refleja que, en el fútbol, cada decisión fuera de la cancha también juega su propio partido.

Comentarios de usuarios l X:ClubNecaxa
