Asesinan a James Handy, actor de ‘Jumanji’ y ‘Top Gun: Maverick’; ya hay un detenido

La industria del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de James Handy, actor con una trayectoria de casi cinco décadas en cine y televisión, recordado por sus participaciones en producciones como Jumanji, Top Gun: Maverick y decenas de series que marcaron a varias generaciones de espectadores.

El intérprete, originario de Nueva York y de 81 años de edad, fue víctima de un ataque ocurrido frente a su vivienda en Tarzana, una comunidad ubicada al noroeste de Los Ángeles. El caso ha generado conmoción en Hollywood debido a las circunstancias en las que ocurrió el crimen y a la identidad de la persona señalada como responsable.

James Handy fue reconocido por su infinidad de papeles en cine y televisión / Redes Sociales

Un crimen que estremeció a Hollywood

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado miércoles, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando sobre una persona herida en una residencia ubicada en la calle Erwin.

Al llegar al lugar, paramédicos y policías encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su casa. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el actor presentaba una herida provocada por un arma punzocortante en el pecho.

Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, los doctores confirmaron su fallecimiento poco después debido a la gravedad de las lesiones.

La noticia comenzó a difundirse inicialmente como un caso policiaco más en Los Ángeles, sin embargo, horas después se confirmó que la víctima era el reconocido actor que durante décadas construyó una sólida carrera en la industria audiovisual.

Al histrión de Hollywood lo asesinaron en la puerta de su casa en Los Ángeles / Redes Sociales

El presunto agresor confesó el crimen

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las investigaciones fue que el propio sospechoso habría alertado a las autoridades sobre lo ocurrido.

Según trascendió en medios estadounidenses, la llamada realizada al número de emergencias 911 fue hecha por un hombre que posteriormente fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años.

De acuerdo con los registros difundidos por las autoridades, durante la comunicación se escuchó la frase: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

Tras desplegar un operativo en la zona, elementos policiales localizaron y detuvieron al sospechoso, quien presuntamente vivía en el mismo domicilio junto a su madre, pareja sentimental de James Handy.

Actualmente, Gledhill permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades le fijaron una fianza de dos millones de dólares y señalaron que, hasta ahora, todo apunta a que se trató de un incidente aislado.

El agresor sería el hijo de su pareja de 44 años, quien ya fue detenido / Especial

Una carrera de casi 50 años

Aunque nunca fue considerado una superestrella de Hollywood, James Handy logró construir una de las trayectorias más extensas y respetadas dentro de la industria. Su carrera abarcó cerca de 150 producciones entre cine y televisión, convirtiéndose en uno de esos actores de reparto cuya presencia era constante en proyectos exitosos.

Entre sus participaciones más recordadas se encuentra su aparición en Jumanji (1995), además de interpretar a Jimmy, el camarero de Top Gun: Maverick, la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise que llegó a los cines en 2022.

Sin embargo, gran parte de su legado se encuentra en la televisión, donde acumuló participaciones en algunas de las series más populares de las últimas décadas.

James trabajó 50 años en la industria del entretenimiento / Redes Sociales

El rostro familiar de decenas de series

A lo largo de su carrera, Handy apareció en producciones como Policías de Nueva York, Melrose Place, Alias, Urgencias, Ley y Orden, El ala oeste de la Casa Blanca, Se ha escrito un crimen, Expediente X, CSI, Castle, Mentes Criminales y Crossing Jordan.

Su capacidad para adaptarse a distintos géneros y personajes lo convirtió en uno de los actores de carácter más solicitados por productores y directores. Aunque rara vez ocupó los papeles principales, su trabajo fue fundamental para construir historias que hoy forman parte de la cultura popular de la televisión estadounidense.

El intérprete era originario de Nueva York tenía 81 años de edad / Redes Sociales

Hollywood despide al actor

Tras confirmarse el fallecimiento, la agente del actor, Pam Ellis-Evenas, emitió un comunicado para expresar el dolor de familiares, amigos y colegas.

"Es con gran tristeza que podemos confirmar que el hombre que fue agredido y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy".

La muerte del intérprete representa la despedida de uno de esos rostros que, sin buscar los reflectores principales, lograron permanecer durante décadas en la industria gracias a su talento, disciplina y pasión por la actuación.