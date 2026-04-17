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Cae estructura del Metro de Monterrey sobre auto en Apodaca; reportan dos lesionados

Una pieza de concreto se desplomó durante las obras de la Línea 6 del Metro de Monterrey. / Redes
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:14 - 17 abril 2026
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Una pieza de concreto se desplomó durante las obras de la Línea 6 y provocó momentos de tensión en plena avenida Miguel Alemán.

Este viernes 17 de abril durante las obras de la Línea 6 del Metro de Monterrey, una estructura de concreto colapsó dejando al menos dos personas lesionadas, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del Parque Industrial Stiva, cuando un bloque de cemento cayó directamente sobre un vehículo en movimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la caída se habría originado tras una falla en el contrapeso de una grúa o una maniobra durante los trabajos de construcción.

La estructura formaba parte de los trabajos de ampliación del sistema Metro en Nuevo León. / RS

¿Qué pasó en la obra de la Línea 6 del Metro?

El bloque de concreto impactó la parte trasera de un automóvil en el que viajaban un hombre y una mujer. Ambos resultaron con lesiones, aunque con diferente gravedad.

El conductor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que la mujer fue atendida en el lugar sin necesidad de ser llevada a una clínica.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo con daños severos, incluyendo el parabrisas completamente destruido.

El bloque de cemento impactó directamente un vehículo, dejando a dos personas lesionadas sobre la avenida Miguel Alemán. / RS

Movilización de cuerpos de emergencia tras el accidente

Tras el colapso, elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron de inmediato para atender a los lesionados y asegurar la zona.

El incidente provocó afectaciones viales en una de las principales arterias que conecta hacia Monterrey, generando tráfico en la zona.

El incidente ocurrió en una de las principales arterias de Apodaca, provocando afectaciones al tránsito. / RS
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