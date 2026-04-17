¿Adiós a redes sociales antes de los 16? Esto proponen en CDMX

La Ciudad de México podría establecer una restricción para que niñas, niños y adolescentes menores de 16 años no utilicen redes sociales, luego de que una iniciativa fuera presentada en el Congreso local.

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que busca restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años. / Pixabay

La propuesta fue impulsada por la diputada del PAN, Laura Álvarez, quien planteó reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de que el uso de estas plataformas “deba estar restringido” hasta esa edad.

De aprobarse, correspondería al gobierno capitalino emitir los lineamientos para aplicar la medida en el entorno digital.

La propuesta fue impulsada por la diputada del PAN, Laura Álvarez. / iStock

¿Por qué quieren prohibir redes sociales a menores de 16 años?

La iniciativa se sustenta en los riesgos que enfrentan los menores en internet, entre ellos el ciberacoso, el grooming, la exposición a contenido inapropiado y la manipulación por parte de adultos.

Durante la presentación, la legisladora advirtió que estos factores pueden afectar la seguridad física, emocional y el desarrollo psicológico de niñas, niños y adolescentes.

Además, citó datos de organismos oficiales: El 81% de los niños en México aprendió a usar internet sin supervisión, de acuerdo con cifras del INEGI.

El 53% de estudiantes de secundaria ha realizado sexting.

México concentra el 63% de la pornografía infantil a nivel mundial, según UNICEF. A esto se suma que adolescentes pasan en promedio cinco horas diarias conectados a plataformas digitales, muchas de ellas sin mecanismos de protección adecuados.

Especialistas señalan que el uso prolongado de plataformas digitales puede afectar la salud emocional de menores. / iStock

Un debate que va más allá de México

La discusión sobre limitar el acceso de menores a redes sociales no es exclusiva de la capital del país. En otros países ya se han impulsado o aplicado medidas similares.

Por ejemplo, en Australia se aprobó una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mientras que en Francia se exige consentimiento parental antes de los 15.

En México, especialistas y legisladores han advertido que el uso intensivo de estas plataformas está relacionado con problemas como ansiedad, depresión y menor concentración en jóvenes.