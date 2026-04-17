Galilea Montijo rompe el silencio sobre el audio donde dice que “México la tiene asqueada”

Galilea Montijo rompió el silencio luego de que en redes sociales se viralizara un supuesto audio en el que, presuntamente, expresaba estar “asqueada” de México.

La conductora del programa Hoy rechazó tajantemente que dichas declaraciones fueran reales y aseguró que el material fue generado con inteligencia artificial, lo que desató una nueva discusión sobre el uso de esta tecnología en la difusión de contenido falso.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la presentadora abordó directamente la polémica y dejó clara su postura frente a la grabación que ha circulado en distintas plataformas digitales. “Ay, ya escuché que salió un audio, que nuevamente les digo, es IA (Inteligencia Artificial). Es IA", comentó, insistiendo en que no se trata de su voz real ni de una declaración auténtica.

Galilea Montijo se dijo sorprendida de su supuesto audio que se hizo viral por sus declaraciones / FB: @GalileaMontijo

“Yo amo mi país”: Galilea responde a la polémica

Ante el impacto que generó el audio, Montijo lamentó tener que salir nuevamente a desmentir este tipo de contenidos, sobre todo porque, aseguró, afectan directamente su imagen pública y su carrera profesional.

“Desgraciadamente lo tengo que desmentir, porque mi contrato todavía no termina. Mi contrato, de hecho, termina no este año y termina hasta diciembre. Entonces, yo amo mi país, amo mi país, ustedes me conocen. Yo he trabajado aquí hace más de treinta años, aquí he hecho todo, aquí viven mis hijos. O sea, ¿por qué me tendría que ir?”, dijo la conductora.

Además, dejó en claro que existe una gran diferencia entre buscar oportunidades laborales fuera del país y sentir rechazo por México, algo que negó categóricamente. “Una cosa es decir: ‘Estoy asqueada de mi país’, que es una vil mentira, y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en algún momento a otro país”.

La conductora explicó que sus palabras fueron generadas con Inteligencia Artificial y no son de ella / FB: @GalileaMontijo

Advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial

Más allá de la polémica, Galilea Montijo aprovechó el momento para señalar los peligros que puede implicar el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, especialmente cuando se utilizan para crear contenido falso que puede afectar tanto a figuras públicas como a personas en general.

“Así como las cosas que hace la IA para bien, porque viene a revolucionar muchísimas cosas increíbles, también estamos viendo que hace mucho mal. Y tenemos que tener mucho cuidado, no nada más para la gente pública, para las familias en general, para el mundo en general”

“Puede ser algo muy, muy peligroso y que le hagan eso a algo sin sentido, atroz, me parece más terrible eso, que le den difusión a algo”, expuso.

La también actriz expresó que ama a su país pero que no descarta irse a trabajar a otro lado / FB: @GalileaMontijo

El origen del audio que desató la controversia

La polémica comenzó cuando un audio, difundido por el periodista Jorge Carbajal, se volvió viral en redes sociales. En el material, una voz atribuida a la conductora lanza comentarios negativos sobre México, lo que provocó reacciones divididas entre los usuarios y encendió el debate en torno a su autenticidad.

Esto decía el supuesto audio: “Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México. Qué triste decir lo que te estoy diciendo, y te lo digo con los ojos llenos de agüita, porque sí me ha tratado muy mal. Tengo muchas ganas de irme, de respirar y de… ay, qué te digo”.

Gali mencionó los peligros que conlleva usar la inteligencia artificial al darle un mal uso / FB: @GalileaMontijo