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Galilea Montijo rompe el silencio tras polémica por su rostro inflamado ¡Esto fue lo que dijo!

La también actriz aseguró que las fotos estaban exageradas / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:24 - 21 marzo 2026
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La conductora de Hoy respondió a los rumores sobre su apariencia y aclaró qué procedimiento se realizó tras viralizarse sus fotos en redes.

Después de días en los que su rostro se volvió tendencia —entre memes, teorías y comentarios sin filtro—, Galilea Montijo decidió hablar claro y poner fin a la polémica.

La conductora del programa Hoy reapareció con una imagen distinta que no pasó desapercibida para los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre posibles cirugías estéticas.

Sin embargo, lejos de quedarse callada, la también actriz explicó qué fue lo que realmente ocurrió.

Galilea Montijo explica que no se hizo ninguna cirugía en su rostro y que nunca se le hinchó / Redes Sociales

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

Todo comenzó cuando imágenes de la presentadora circularon en redes mostrando su rostro visiblemente inflamado, lo que desató rumores sobre procedimientos como bichectomía o algún tratamiento facial extremo.

Pero fue la propia Galilea quien aclaró la situación con total naturalidad: "Me arreglaron mi cejita”.

La conductora explicó que no se trató de una cirugía mayor, sino de un procedimiento estético para levantar la zona, ya que sentía que su ceja lucía “un poquito caída”.

La conductora menciona que solamente se realizó un arreglo en las cejas / Redes Sociales

Galilea responde a los memes y críticas

Fiel a su estilo, Gali también reaccionó al revuelo que causaron las imágenes y aseguró que las fotos estaban exageradas.

"Nunca estuve como en las fotos que pusieron, no sean gachos. Es más, por menos de esa hinchazón la Jefa nos ha regresado a nuestra casa”.

Incluso contó que la inflamación fue parte normal del proceso y que ni ella misma esperaba la reacción de su cuerpo:

"Conforme pasan los minutos me voy inflamando, es normal, es una reacción del cuerpo”.
La integrante del programa Hoy pidió que no le modificaran sus fotos para hacerla ver mal / Redes Sociales

Manda mensaje tras la polémica

Para cerrar el tema, Galilea Montijo aprovechó para lanzar una recomendación a quienes buscan realizarse algún “arreglito” estético: acudir siempre con especialistas y tener paciencia con los resultados.

La conductora dejó claro que los procedimientos no son inmediatos y que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. A sus 52 años, Gali volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión mexicana: directa, transparente… y con sentido del humor ante la polémica.

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