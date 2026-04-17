Nueva función de Facebook con IA: cómo editar fotos automáticamente

En la era digital, millones de fotos se quedan almacenadas en los celulares sin llegar nunca a redes sociales. No porque no valgan la pena, sino por la falta de tiempo o herramientas para editarlas. Frente a este escenario, Meta ha dado un paso más en la integración de inteligencia artificial con una nueva función dentro de Facebook que promete cambiar la forma en que los usuarios comparten sus recuerdos.

Se trata de las llamadas “sugerencias de galería”, una herramienta basada en IA que analiza las imágenes almacenadas en el dispositivo del usuario para generar automáticamente contenido listo para publicarse. Con esta función, la plataforma busca simplificar el proceso creativo y reducir la distancia entre capturar un momento y compartirlo en línea.

Meta busca que los usuarios sean más participativos y constantes en sus publicaciones / FREEPIK

¿Cómo funciona la nueva herramienta de Facebook?

La función utiliza inteligencia artificial para identificar patrones dentro de la galería del usuario, como viajes, reuniones o secuencias de fotos similares. A partir de ese análisis, el sistema crea propuestas visuales en distintos formatos, entre ellos collages, videos cortos y montajes organizados por momentos o temáticas.

El proceso es completamente automatizado: primero selecciona imágenes relevantes, luego agrupa contenido relacionado y finalmente presenta opciones listas para compartirse. Esto permite que incluso quienes no tienen conocimientos de edición puedan generar contenido atractivo en cuestión de segundos.

La IA analizará tus fotos, la editará y te recomendará cuáles podrías publicar / FREEPIK

¿Facebook puede ver tus fotos? Esto dice Meta

Uno de los puntos que más dudas genera entre los usuarios es la privacidad. Meta ha sido enfática en señalar que el acceso a la galería es completamente opcional y requiere autorización explícita del usuario.

Además, la empresa asegura que las sugerencias se mantienen en un entorno privado y que el usuario tiene el control total sobre qué contenido decide publicar. También indicó que las fotos y videos no se utilizan para anuncios ni para entrenar modelos de inteligencia artificial, salvo que el usuario interactúe directamente con herramientas específicas dentro de la plataforma.

El sistema podrá crear propuestas visuales en distintos formatos, entre ellos collages o videos cortos / FREEPIK

Cómo activar o desactivar esta función

El control de esta herramienta se mantiene en manos del usuario en todo momento. Para activarla o desactivarla, basta con ingresar al menú de configuración de Facebook, ubicar la opción “Sugerencias de galería” y otorgar o retirar el acceso a fotos y videos según se prefiera.

Este proceso garantiza que cada persona pueda decidir cuándo y cómo la inteligencia artificial analiza su contenido personal.

La herramienta por ahora está disponible en Reino Unido y se espera llegue pronto a más países / FREEPIK

La apuesta de Meta por la inteligencia artificial

El lanzamiento de esta función forma parte de una estrategia más amplia de Meta para integrar inteligencia artificial en todas sus plataformas, incluyendo Facebook, Instagram y WhatsApp. Entre las innovaciones recientes destacan herramientas de edición automática, asistentes de IA y nuevas opciones de personalización en contenido como los Reels.