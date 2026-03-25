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¿Fin de las redes sociales? Meta y YouTube pierden juicio por crear adicción en jóvenes

Las compañías deberán pagar 3 millones de dólares a la demandante por causarle daños en su salud mental / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:27 - 25 marzo 2026
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Un fallo histórico en Estados Unidos podría cambiar el futuro de plataformas como Instagram, Facebook y YouTube

Las redes sociales están en el ojo del huracán. Un jurado de Los Ángeles determinó que Meta y YouTube son responsables de causar adicción y afectar la salud mental de una joven, en un caso que podría marcar un antes y un después en la industria tecnológica.

El veredicto ordena a ambas compañías pagar tres millones de dólares por daños, tras comprobarse que el diseño de sus plataformas incentivó conductas adictivas en usuarios jóvenes.

Las plataformas de redes sociales fueron demandadas por una joven que tuvo pensamientos suicidas / FB @youtube

Un caso que podría cambiar las reglas del juego

La demanda fue presentada por una joven identificada como KGM, quien aseguró que desde niña desarrolló un uso obsesivo de plataformas como YouTube e Instagram, lo que agravó su depresión y pensamientos suicidas.

Además, acusó a las empresas de actuar de forma similar a las tabacaleras: fomentar la adicción mientras minimizan los riesgos para la salud. Durante el juicio, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, compareció ante el tribunal y fue cuestionado sobre el impacto de sus plataformas en menores.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se le preguntó si los productos adictivos aumentan su uso, a lo que respondió.

La demandante alegó que desde niña desarrolló un uso obsesivo de plataformas como YouTube e Instagram / Especial

“No sé qué decir a eso. No creo que sea aplicable en este caso”.

¿Cuánto tendrán que pagar Meta y YouTube?

El jurado determinó que ambas empresas deberán pagar 3 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera:

  • Meta: 70% del monto

  • YouTube: 30% restante

Sin embargo, el caso aún no termina, ya que se evaluarán posibles daños punitivos adicionales, lo que podría aumentar significativamente la cifra.

Meta y Youtube tendrán que pagar 3 millones de dólares por causar daños en la salud mental / Especial

Meta ya reaccionó al fallo y aseguró: “Discrepamos respetuosamente con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales”.

Un precedente que preocupa a las grandes tecnológicas

Este fallo no es un caso aislado. Actualmente existen más de 1,600 demandas similares en Estados Unidos, lo que podría abrir la puerta a una ola de litigios contra plataformas digitales.

Incluso, un día antes, otro jurado en Nuevo México también declaró culpable a Meta por ocultar información sobre riesgos en sus plataformas, imponiendo una multa de 375 millones de dólares.

Las empresas podrían cambiar sus algoritmos y reforzar su protección a menores / Especial

¿El principio del fin para las redes sociales?

Aunque no significa el fin inmediato de plataformas como Facebook, Instagram o YouTube, sí representa un golpe importante que podría obligar a las empresas a:

  • Cambiar sus algoritmos

  • Limitar funciones adictivas

  • Reforzar la protección a menores

La conversación ya no es si las redes sociales afectan la salud mental… sino qué tan responsables son las empresas detrás de ellas.

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