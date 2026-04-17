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Camila Fernández es hospitalizada de emergencia: esto se sabe sobre su estado de salud

Camila Fernández fue hospitalizada de emergencia. / IG @camifdzoficial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:25 - 17 abril 2026
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Camila Fernández , hija de ‘El Potrillo’ fue hospitalizada de emergencia

La cantante Camila Fernández fue hospitalizada de emergencia luego de presentar un fuerte dolor abdominal que derivó en una cirugía inmediata. La propia artista confirmó lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Camila Fernández, cantante e hija de ‘El Potrillo’. /IG @camifdzoficial

¿Qué le pasó a Camila Fernández?

De acuerdo con lo que compartió la intérprete, todo ocurrió tras una reunión con el dúo Río Roma. Horas después, comenzó a sentir un dolor intenso que la obligó a acudir al hospital, donde fue diagnosticada con apendicitis.

La condición requirió una intervención inmediata, por lo que ingresó a quirófano para una cirugía de emergencia.

La propia cantante resumió el momento con humor en redes sociales: “Típico un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”, escribió junto a una imagen desde el hospital.

Además, su madre, América Guinart, confirmó la intervención al señalar en redes sociales: "Ya cuidando de mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”, mientras acompañaba a su hija durante la recuperación.

Tras el procedimiento, la artista informó que la operación fue exitosa y que se encuentra en proceso de recuperación.

La hospitalización ocurrió mientras Camila Fernández participa en el programa musical “Juego de Voces”, donde comparte escenario con otros artistas y su hermano Alex.

Camila y Alex Fernández participan en el programa "Juego de Voces". / IG @camifdzoficial

¿Qué es la apendicitis y por qué es una urgencia?

La apendicitis es la inflamación del apéndice y se considera una emergencia médica, ya que, si no se atiende a tiempo, puede provocar complicaciones graves como infecciones en la cavidad abdominal.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Dolor abdominal intenso

  • Náuseas y vómito

  • Fiebre leve

  • Malestar al caminar o moverse

El tratamiento habitual es la cirugía para retirar el apéndice, procedimiento que, cuando se realiza a tiempo, tiene un buen pronóstico.

La apendicitis es la inflamación del apéndice y se considera una emergencia médica. / iStock
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