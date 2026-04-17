Edomex llevará tus placas hasta tu casa: así funciona el reemplacamiento 2026

El Gobierno del Estado de México implementó una nueva modalidad para el reemplacamiento 2026 que permitirá a los automovilistas recibir sus placas, tarjeta de circulación y engomado directamente en su domicilio, sin necesidad de acudir a módulos presenciales. Esta medida busca simplificar el proceso, reducir tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los propietarios de vehículos.

La entrega a domicilio tiene un costo de 360 pesos, monto que debe cubrirse durante el trámite en línea y que no es reembolsable, incluso en caso de que la paquetería no logre concretar la entrega tras los intentos establecidos. Esta opción se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan evitar traslados y filas en los centros de atención.

La entrega de placas ahora pueden ser enviadas a tu domicilio con un costo extra / Redes Sociales

¿Cómo solicitar las placas a domicilio en Edomex?

El proceso es completamente digital y se realiza a través del Portal de Servicios al Contribuyente. Los usuarios deben iniciar el trámite en línea, seleccionar la opción de entrega a domicilio y proporcionar un número telefónico válido para recibir notificaciones vía SMS o WhatsApp, donde se les informará sobre el estatus y detalles de la entrega.

Una vez completado el pago del servicio, los documentos serán enviados al domicilio registrado. Al momento de recibirlos, será necesario presentar una identificación oficial y, en algunos casos, entregar las placas anteriores o mostrar la constancia de baja o extravío correspondiente.

La entrega se realiza en un horario habitual de 9:00 a 18:00 horas, con posibilidad de ajustes si el usuario lo autoriza / Redes Sociales

Entregas, horarios y qué pasa si no estás en casa

La entrega se realiza en un horario habitual de 9:00 a 18:00 horas, con posibilidad de ajustes si el usuario lo autoriza. El servicio contempla hasta dos intentos de entrega; si en ambos casos no se logra localizar al destinatario, los documentos serán devueltos a la Secretaría de Finanzas.

En ese escenario, el usuario deberá esperar entre tres y cinco días hábiles para agendar una cita presencial y recoger sus placas en un Centro de Servicios Fiscales o Módulo Integral de Recaudación. Además, otra persona mayor de edad puede recibir los documentos, siempre que haya sido previamente autorizada en la solicitud.

La opción de acudir por las placas de forma presencial todavía se mantiene / Redes Sociales

Costos del reemplacamiento 2026 en Edomex

El programa de reemplacamiento 2026 es obligatorio, ya que las placas tienen una vigencia de cinco años. Los costos establecidos son:

Autos particulares: $1,161 pesos

Motocicletas: $864 pesos

Unidades de carga: $2,245 pesos

El trámite electrónico puede resolverse en un máximo de 72 horas, siempre que se haya entregado correctamente la documentación requerida.

El programa de reemplacamiento 2026 es obligatorio, ya que las placas tienen una vigencia de cinco años / Redes Sociales

¿Por qué es obligatorio el reemplacamiento?

De acuerdo con las autoridades, este programa tiene como objetivo mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y brindar certeza jurídica a los propietarios. También busca facilitar la identificación de vehículos y prevenir delitos relacionados con placas vencidas o irregulares.