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Simulacro Nacional 2026: fecha y hora en que sonará la alerta en celulares en México

La alerta del Simulacro Nacional 2026 llegará directamente a los celulares mediante el sistema de alertamiento masivo. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:15 - 26 marzo 2026
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La alerta llegará directo a tu teléfono en todo el país, pero hay detalles clave que debes conocer antes del ejercicio.

México se prepara para uno de los ejercicios de prevención más importantes del año. El Simulacro Nacional 2026 no solo activará altavoces en calles y edificios, también pondrá a prueba el sistema de alertamiento en celulares, una herramienta que busca fortalecer la respuesta ante emergencias reales.

México se prepara para uno de los ejercicios de prevención más importantes del año. / iStock

¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026 y a qué hora sonará la alerta?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), de acuerdo con información oficial de Protección Civil.

Este ejercicio forma parte de las acciones para reforzar la cultura de prevención y coincide con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, creado tras el sismo de 1985.

Además, las autoridades confirmaron que habrá un segundo simulacro nacional el 19 de septiembre de 2026, también a las 11:00 horas.

El ejercicio se realizará a las 11:00 horas y activará tanto altavoces como notificaciones móviles en todo el país. / Pixabay

Así llegará la "Alerta Máxima" a tu celular

Durante el simulacro, el sistema de alertamiento masivo enviará un mensaje directamente a los teléfonos móviles en zonas con cobertura.

Este aviso se emitirá mediante tecnología de difusión celular (Cell Broadcast), lo que permite que el mensaje llegue sin necesidad de internet o saldo, siempre que el dispositivo tenga señal y las alertas activadas.

En pruebas previas, el mensaje ha sido claro y directo, indicando que se trata de un simulacro, acompañado de sonido y vibración para captar la atención de los usuarios.

Durante el simulacro, los usuarios recibirán un mensaje acompañado de sonido y vibración. / X: @SasslaMx

¿En qué estados sonará la alerta sísmica durante el Simulacro Nacional 2026?

  • Ciudad de México

  • Estado de México

  • Oaxaca

  • Puebla

  • Guerrero

  • Michoacán

  • Morelos

  • Colima

El Simulacro Nacional busca evaluar la capacidad de respuesta de la población ante situaciones de riesgo. / Pixabay
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