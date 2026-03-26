Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Simulacro Nacional 2026: fecha y hora en que sonará la alerta en celulares en México
México se prepara para uno de los ejercicios de prevención más importantes del año. El Simulacro Nacional 2026 no solo activará altavoces en calles y edificios, también pondrá a prueba el sistema de alertamiento en celulares, una herramienta que busca fortalecer la respuesta ante emergencias reales.
¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026 y a qué hora sonará la alerta?
El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), de acuerdo con información oficial de Protección Civil.
Este ejercicio forma parte de las acciones para reforzar la cultura de prevención y coincide con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, creado tras el sismo de 1985.
Además, las autoridades confirmaron que habrá un segundo simulacro nacional el 19 de septiembre de 2026, también a las 11:00 horas.
Así llegará la "Alerta Máxima" a tu celular
Durante el simulacro, el sistema de alertamiento masivo enviará un mensaje directamente a los teléfonos móviles en zonas con cobertura.
Este aviso se emitirá mediante tecnología de difusión celular (Cell Broadcast), lo que permite que el mensaje llegue sin necesidad de internet o saldo, siempre que el dispositivo tenga señal y las alertas activadas.
En pruebas previas, el mensaje ha sido claro y directo, indicando que se trata de un simulacro, acompañado de sonido y vibración para captar la atención de los usuarios.
¿En qué estados sonará la alerta sísmica durante el Simulacro Nacional 2026?
Ciudad de México
Estado de México
Oaxaca
Puebla
Guerrero
Michoacán
Morelos
Colima
Que el mensaje no te tome por sorpresa. 👀 El próximo 6 de mayo a las 11:00 h, recibirás un alertamiento en tu celular 📲 como parte del #PrimerSimulacroNacional2026. ¡No te alarmes: es un simulacro!— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026
🔗 https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/bkHXjD1p5p
Te puede interesar