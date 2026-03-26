Cynthia Klitbo causa polémica tras su experiencia en papanicolaou: “me sentí ultrajada”

La actriz Cynthia Klitbo generó controversia en redes sociales luego de compartir su experiencia durante estudios de rutina femenina, donde aseguró haberse sentido “ultrajada”, lo que provocó opiniones divididas entre usuarios.

La actriz relató que se sintió vulnerable durante un procedimiento médico de rutina. / @laklitbocynthia

¿Qué le ocurrió a Cynthia Klitbo durante el papanicolaou?

A través de un video en sus redes sociales, la actriz relató que acudió a realizarse estudios médicos de rutina como el papanicolaou y la mastografía, procedimientos preventivos clave para la salud femenina.

Sin embargo, explicó que durante la revisión hubo presencia de dos personas en el consultorio, presuntamente en capacitación, sin que se le solicitara autorización previa.

“Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar”, expresó la actriz visiblemente afectada.

Klitbo señaló que la situación incrementó su incomodidad, ya que este tipo de estudios, por sí mismos, pueden resultar invasivos.

Cynthia Klitbo compartió su testimonio en redes sociales.

“Me siento ultrajada”: el testimonio que desató la polémica

En su testimonio, la actriz confesó que la experiencia la dejó con ganas de llorar y con una sensación de vulnerabilidad, al considerar que no se respetó su intimidad durante el procedimiento.

“En este momento tengo ganas de llorar, me siento ultrajada… porque en ningún momento me preguntaron si yo quería ser un conejillo de indias”, expresó.

Incluso utilizó una palabra más contundente para describir su sentir, lo que detonó el debate en redes sociales.

La polémica creció luego de que Cynthia Klitbo describiera cómo se sintió durante el estudio. / @laklitbocynthia

Reacciones divididas en redes sociales

Las declaraciones de Klitbo generaron opiniones encontradas. Por un lado, usuarios respaldaron su postura y destacaron la importancia del consentimiento informado y el respeto a la privacidad en procedimientos médicos.

Por otro, algunas personas consideraron que la actriz exageró en su reacción o cuestionaron el lenguaje utilizado, recordando que estos estudios son fundamentales para la prevención y detección oportuna de enfermedades.

También se señaló que la presencia de un tercero en este tipo de consultas puede responder a protocolos médicos, ya sea como medida de protección o con fines de enseñanza.