Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
VIDEO: Saúl Monreal encara a Lilly Téllez en el Senado tras acusación de “narcopolítico”
La tensión política explotó en el Senado de la República luego de que los legisladores Lilly Téllez y Saúl Monreal protagonizaran un fuerte enfrentamiento durante la discusión del llamado ‘Plan B’ electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El choque ocurrió la noche del miércoles 25 de marzo en el Pleno, cuando la senadora panista lanzó una acusación directa contra el morenista, al llamarlo “narcotraficante”, lo que desató una inmediata reacción por parte del legislador.
Explota senador de Morena
Visiblemente molesto, Saúl Monreal respondió desde su escaño y exigió pruebas de manera frontal:
“Demuéstreme que soy un narco y se lo demuestro yo, no tiene derecho a acusar, demuéstremelo en las instancias jurídicas, no voy a permitir que me esté acusando de eso”.
El intercambio subió de tono en cuestión de segundos, con acusaciones personales y retos públicos frente al resto del Senado.
“No somos eso, no se equivoqué, usted es una hipócrita, es una farsante (…) No voy a permitir eso, demuéstreme y la reto, la reto a que si no lo demuestra se va a retractar, usted una farsante (...) Si no me demuestra, se va del Senado, se va del Senado, se va del Senado, pues si es muy fácil decir narco”.
El Senado pierde el control y decretan receso
La intensidad del enfrentamiento obligó a la intervención de la Mesa Directiva. La presidenta Laura Itzel Castillo pidió orden en el recinto y llamó a Monreal a “no caer en provocaciones”.
Sin embargo, la confrontación ya había escalado a tal nivel que fue necesario decretar un receso de 10 minutos para intentar calmar los ánimos dentro del Pleno.
Hasta el momento, Lilly Téllez no ha publicado el video del momento en sus redes sociales ni ha hecho referencia directa al altercado en sus posicionamientos sobre la reforma electoral.
Plan B electoral se aprueba pese al caos
A pesar del ambiente tenso, el Senado continuó con la sesión y finalmente aprobó en lo general el dictamen del Plan B electoral con 87 votos a favor y 41 en contra.
Por su parte, Lilly Téllez mantuvo su postura crítica hacia la reforma, asegurando que representa un riesgo para la democracia en México.
#ÚLTIMAHORA— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 26, 2026
El senador Saúl Monreal confronta en tribuna a Lilly Téllez.
La reta a probar señalamientos o dejar el cargo.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, llama a la cordura.#México #Senado #Política pic.twitter.com/xCbX3lTReo