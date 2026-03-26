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VIDEO: Saúl Monreal encara a Lilly Téllez en el Senado tras acusación de “narcopolítico”

Los legisladores no se comportaron a la altura del debate y cayeron en provocaciones / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:50 - 26 marzo 2026
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La discusión del Plan B electoral termina en gritos, retos y receso en pleno debate

La tensión política explotó en el Senado de la República luego de que los legisladores Lilly Téllez y Saúl Monreal protagonizaran un fuerte enfrentamiento durante la discusión del llamado ‘Plan B’ electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El choque ocurrió la noche del miércoles 25 de marzo en el Pleno, cuando la senadora panista lanzó una acusación directa contra el morenista, al llamarlo “narcotraficante”, lo que desató una inmediata reacción por parte del legislador.

Saúl Monreal se enojó de que lo llamaran narco en plena sesión del Senado / Redes Sociales

Explota senador de Morena

Visiblemente molesto, Saúl Monreal respondió desde su escaño y exigió pruebas de manera frontal:

“Demuéstreme que soy un narco y se lo demuestro yo, no tiene derecho a acusar, demuéstremelo en las instancias jurídicas, no voy a permitir que me esté acusando de eso”.

El intercambio subió de tono en cuestión de segundos, con acusaciones personales y retos públicos frente al resto del Senado.

“No somos eso, no se equivoqué, usted es una hipócrita, es una farsante (…) No voy a permitir eso, demuéstreme y la reto, la reto a que si no lo demuestra se va a retractar, usted una farsante (...) Si no me demuestra, se va del Senado, se va del Senado, se va del Senado, pues si es muy fácil decir narco”.
Lilly Téllez fue a encarar al senador morenista donde empezaron con dimes y diretes / Redes Sociales

El Senado pierde el control y decretan receso

La intensidad del enfrentamiento obligó a la intervención de la Mesa Directiva. La presidenta Laura Itzel Castillo pidió orden en el recinto y llamó a Monreal a “no caer en provocaciones”.

Sin embargo, la confrontación ya había escalado a tal nivel que fue necesario decretar un receso de 10 minutos para intentar calmar los ánimos dentro del Pleno.

Hasta el momento, Lilly Téllez no ha publicado el video del momento en sus redes sociales ni ha hecho referencia directa al altercado en sus posicionamientos sobre la reforma electoral.

Debido al pleito se pidió un receso de 10 minutos para que los ánimos se calmaran / Redes Sociales

Plan B electoral se aprueba pese al caos

A pesar del ambiente tenso, el Senado continuó con la sesión y finalmente aprobó en lo general el dictamen del Plan B electoral con 87 votos a favor y 41 en contra.

Por su parte, Lilly Téllez mantuvo su postura crítica hacia la reforma, asegurando que representa un riesgo para la democracia en México.

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